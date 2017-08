Mark Wahlberg, osim što je jedan od najpopularnijih svjetskih glumaca, u utorak je proglašen najplaćenijim glumcem koji je zaradio 68 miliona dolara za proteklih 12 mjeseci bez odbijenog poreza.

Ovaj 46-godišnji glumac našao se pri vrhu liste koju je sastavio magazin Forbes, a na prvom mjestu našao se zahvaljujući zaradi od filma "Transformers: The Last Knight" i komedijskog nastavka "Daddy's Home 2" koji će se u kinima pojaviti u novembru."Prvi film je možda postigao očajan rejting od 15 posto na Rotten Tomatoes i najnižu zaradu od franšize do sada, ali Wahlberg ne treba brinuti - fiksna kompenzacija znači da ima koristi čak i kada filmovi ne prođu dobro", saopćeno je iz Forbesa.Dwayne Johnson, koji je prvi put postavljen na listu 2016. godine, je na drugom mjestu sa zaradom od 65 miliona dolara, nakon što je glumio u spasilačkoj akciji-komediji "Baywatch" i u HBO komediji "Ballers".1. Mark Wahlberg - 68 miliona dolara2. Dwayne Johnson - 65 miliona3. Vin Diesel - 54,5 miliona4. Adam Sandler - 50,5 miliona5. Jackie Chan - 49 miliona6. Robert Downey Jr. - 48 miliona7. Tom Cruise - 43 miliona8. Shah Rukh Khan - 38 miliona9. Salman Khan - 37 miliona10. Akshay Kumar - 35,5 miliona dolara