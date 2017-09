Objavljen je trailer za biografsku dramu Petera Landesmana "Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House". Radnja filma prati Marka Felta koji je pod imenom "Deep Throat" pomogao novinarima Bobu Woodwardu i Carlu Bernsteinu da otkriju Watergate skandal 1974. godine.

Objavljen je trailer za biografsku dramu Petera Landesmana "Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House". Radnja filma prati Marka Felta koji je pod imenom "Deep Throat" pomogao novinarima Bobu Woodwardu i Carlu Bernsteinu da otkriju Watergate skandal 1974. godine.

Glavnu ulogu u filmu tumači Liam Neeson, a glume i Bruce Hreenwood, Noah Wyle, Tony Goldwyn, Tom Sizemore, Josh Lucas, Kate Walsh, Diane Lane i drugi.



Premijera je zakazana za 29. septembar.



Mark Felt je bio specijalni agent FBI-ja koji je novinarima The Washington Posta pomogao da razotkriju skandal koji je rezultirao ostavkom američkog predsjednika Richarda M. Nixona 1974. godine, nakon što je utvrđena njegova umiješanost u pokušaj prikrivanja skandala.



Watergate je jedan od najtežih skandala u američkoj historiji. Odnosi se na prisluškivanje i provalu u sjedište nacionalnog odbora Demokratske stranke u hotelsko-stambenom kompleksu Watergate u Washingtonu. Watergate je pojam za složenu mrežu političkih skandala u SAD-u između 1972. i 1974. godine. Skandali su uključivali politički motivirane provale, mito, iznude, prisluškivanje telefona, urotu, opstrukciju pravde, uništavanje dokaza, porezne prevare, nezakonitu upotrebu vladinih agencija kao što su FBI i CIA, ilegalne doprinose za kampanje i upotrebu novca poreskih obveznika u privatne svrhe. Najviše od svega, Watergate je sinonim za zloupotrebu moći.