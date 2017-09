Leonardo DiCaprio bi mogao glumiti Jockera u novom filmu Martina Scorsesea

Leonardo DiCaprio (Foto: EPA)

Glasine o tome kome bi mogla pripasti legendarna uloga Jockera u nadolazećem filmu Martina Scorsesea, šire se internetom proteklih dana. Sudeći prema informacijama iz kompanije Warner Bros., Leonarda DiCapria mogli bismo gledati kao poznatog negativca.

Iako još ništa nije zvanično potvrđeno, iz američke kompanije se nadaju kako će DiCaprio i Scorsese ponovo sarađivati na novom filmu, nakon brojnih zajedničkih i uspješnih ostvarenja poput "The Departed", "Gangs of new York", "Shutter Island" ili "The Wolf of Wall Street".



Kada je prošle sedmice procurila informacija kako će Warner Bros. raditi detaljnu priču o Batmanovom protivniku Jockeru, mnogi su se iznenadili jer se Martin Scorsese našao na listi producenata. Naime, Scorsese je tokom karijere pravio vrhunska djela, a nikad ga nisu zanimale franšize poput Batmana. Međutim, ključ je u liku Jockera kojeg Martin želi vidjeti kao DiCapria. Režiju za nadolazeći film potpisuje Todd Phillips.



S druge strane, DiCaprio se još nije oglasio. Proteklih mjeseci on s Martinom radi na filmovima "Devil in the White City" i "Killers of the Flower Moon". Glumac nije snimao novi film otkako je prije dvije godine osvojio Oscara za najboljeg glumca u filmu "The Revenant".