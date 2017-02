"La La Land" dominirao na dodjeli filmskih nagrada BAFTA

Mjuzikl "La La Land" označio je ceremoniju dodjele nagrada BAFTA odnijevši priznanja za najbolji film, dok su Emma Stone i Damien Chazelle osvojili nagrade za najbolju glumicu i najboljeg reditelja.

Emma Stone (Foto: EPA)

Dodjela Nagrade britanske Akademije za filmsku i televizijsku umjetnost (British Academy of Film and Television Arts) održana je u nedjelju navečer, a "La LA Land" je osvojio ukupno pet priznanja, čime je dodatno zacementirao svoj put ka Oscarima.



"U podijeljenom svijetu veoma je važno slaviti dar kreativnosti i činjenicu da možemo prelaziti granice i činiti da se ljudi osjećaju manje usamljeno", rekla je Stone prilikom primanja nagrade.



Za najbolji britanski film proglašeno je djelo "I, Daniel Blake", a najbolji glumac je Casey Affleck u filmu "Manchester by the Sea". Najbolji sporedni glumac je Dev Patel u filmu "Lion", dok je najbolja sporedna glumica Viola Davis u filmu "Fences".



Najbolji originalni scenarij je pripao slavljenom djelu "Manchester by the Sea", dok je najbolji adaptirani scenarij onaj za film "Lion".