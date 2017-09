Kraj serije "Game Of Thrones" imat će više verzija, ni glumci neće znati kako će serija završiti

Kako bi smanjili rizik od hakiranja i curenja informacija o scenarijskim zapletima iz HBO-a su najavili da će biti snimljeno više verzija posljednje epizode osme sezone serije "Game Of Thrones".

Predsjednik programa HBO-a Casey Bloys rekao je da niko neće znati kako će zaista serija završiti.



"Kada imate seriju koja se dugo prikazuje morate to uraditi. Jer kad nešto snimate, ljudi znaju. Zato ćemo napraviti više verzija i niko neće znati kako će serija zaista završiti", rekao je Bloys.



Sedmu sezonu serije obilježili su brojni hakerski napadi. Hakeri su objavili scenarije, dokumente i neobjavljene epizode. Zbog jedne epizode koju su objavili hakeri iz Indije uhapšene su četiri osobe.



Snimanje osme i posljednje sezone serije "Game of Thrones" počinje u oktobru ove godine, a Variety piše da najvjerovatnije neće biti emitovana do 2019. godine.



"Naši ljudi iz produkcije pokušavaju izračunati koliko je vremena potrebno za snimanje i za specijalne efekte. Samo snimanje je dovoljno komplikovano jer se snima na različitim kontinentima i sa svim tehničkim aspektima", rekao je Clays.



Metoda snimanja više mogućih završnica serije korištena je i u serijama "Breaking Bad", "The Sopranos" i "Dallas".