Od 9. marta tri nova filmska naslova na programu Cinema Cityja.

Od 9. marta tri nova filmska naslova na programu Cinema Cityja.

(Kong: Skull Island) je akcijska avantura, fantazija reditelja Jordana Vogt-Robertsa. Glavne likove u filmu tumače Samuel L. Jackson, Brie Larson i Tom Hiddleston.Raznoliku ekipu istraživača okupila je avantura na nepoznatom, neistraženom otoku u Tihom okeanu - lijep, ali i opasan - ne znaju da su ušli u prostor mitskog Konga. U glavnim ulogama su Tom Hiddleston (The Avengers, Thor: The Dark World), Samuel L. Jackson (The Hateful Eight, Avengers: Age of Ultron), dobitnica nagrade Oscar Brie Larson (Room, Trainwreck), John Goodman (Transformers: Age of Extinction, Argo) i John C. Reilly.Film je sniman na tri kontinenta duže od šest mjeseci, počevši od mjesta Oahu na Havajima - gdje je snimanje započelo u oktobru 2015. godine - zatim na australskom Gold Coastu, i na kraju u Vijetnamu, na više lokacija, od kojih neke nikada nisu bile viđene na filmu.(Patriots Day) je drama temeljenja na istinitom događaju, a pod rediteljskom palicom Petera Berga. Glavne uloge u filmu tumače Mark Wahlberg, John Goodman i Kevin Bacon.Priču su ispričali stvarni ljudi koji su taj dan učestvovali u spašavanju i potrazi za počiniocima. Ed Davis (John Goodman), policijski povjerenik Bostona odigrao je ključnu ulogu u potrazi za braćom koja su odgovorna za napad. U bombaškom napadu poginulo je pet osoba, uključujući i osmogodišnjeg dječaka. Bombe su bile upakirane u dva ekspres lonca napunjena ekserima. Jedan je policajac nekoliko dana nakon napada podlegao povredama, a ranjeno je više od 260 ljudi. Jedan od napadača, Tamerlan Tsarnaev, umro je u izmjeni vatre s policijom. Njegov mlađi brat, Dzhokhar uhapšen je dan nakon napada. Mark Wahlberg glumi Tommyja Saundersa, bostonskog policajca koji se nalazio u samom centru istrage, a Michelle Monaghan će glumiti njegovu suprugu Carol Saunders.(Richard the Stork) je animirana avantura reditelja Tobyja Genkela i Reza Memaria.Tinejdžera Ričarda odgojile su rode pošto je od rođenja ostao siroče, pa sada ovaj tinejdžer misli da je jedan od njih. Međutim, kad dođe vrijeme za migraciju u Afriku, njegova porodica roda je primorana da mu otkrije pravi identitet i da ga ostavi za sobom u šumi, pošto on nije ptica selica i ne bi podnio put. Odlučan da dokaže da ipak jeste roda, Ričard sam kreće na put prema jugu. Međutim, samo uz pomoć Olge, ekscentrične sove koja ima imaginarnog druga, i papagaja disko pjevača po imenu Kiki, on ima šansu da stigne na cilj i nauči da prihvati sebe kakav jeste.