Joshua Openheimer na SFF-u: Moji filmovi su dio reakcije na genocid u BiH

Poznati američki reditelj Joshua Openheimer prisustvovao je večerašnjoj glamuroznoj ceremoniji otvorenja 23. Sarajevo Film Festivala ispred Narodnog pozorišta Sarajevo.

Velikim aplauzom kreatora filmskih ostvarenja koja su ovog režisera svrstala među najznačajnije filmske autore današnjice pozdravili su gosti ii posjetioci Festivala.



Oppenheimer se susreo sa festivalskom publikom tokom predavanja i Q&A sesije koji je organizirana u okviru programa Posvećeno. Kazao je kako je ponizno došao u BiH, mjesto gdje se dogodio genocid, o čemu govore i njegovi filmovi. Kako je rekao na crvenom tepihu, film "Čin ubijanja" je priča počinitelja genocida koji su govorili o onome šta su uradili.



"Nema značajnijeg mjesta za prikazivanje tog filma od ovog. Film 'Pogled tišine' se bavi istom tematikom. Sve što očekujem ovdje je ljudskost koju susrećem kod svake publike. Moji filmovi su izazivajući. Kada su tu ljudi doživjeli i preživjeli, gledanje mojih filmova nije jednostavno. Moji filmovi su dio reakcije na genocid u BiH. Ponizno dolazim ovdje", rekao je Oppenheimer.



Oppenheimer, autor dva filma nominovana za nagradu Oscar Američke filmske akademije, rođen je u Americi 1974. godine. Njegov dugometražni prvijenac "The Act of Killing" nominiran je za nagradu Oscar za najbolji dokumentarni film 2014.godine, a godinu ranije "Guardian i Sight and Sound" proglašen je filmom godine. Film je osvojio 72 međunarodne filmske nagrade uključujući nagradu Evropske filmske akademije, nagradu BAFTA, nagradu publike Berlinalea, nagradu Filmske akademije azijsko-pacifičke regije i nagradu za najbolji film britanskog časopisa Guardian.