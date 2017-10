John Travolta će u novom filmu "Gotti" utjeloviti ulogu prema stvarnoj osobi, mafijaškom šefu Johnu Gottiju, a premijerni trailer za ovu biografsku dramu obećava odličnu krimi priču.

"Gotti" je film o Gottiju i njegovoj porodici, koji ulaze u mafijaški svijet. Film će prikazati Gottijev život tokom 30-ih godina kada se on uspio probiti do samog mafijaškog vrha New Yorka.



HBO je još 1996. godine napravio biografski film o Gottiju kada se u ulozi mafijaša pojavio Armand Assante. Međutim, reditelj novog filma Kevin Connolly smatrao je da u filmu treba biti prikazana smrt mafijaša. Naime, Gotti je za svoje zločine osuđen 1992. godine, a umro je u zatvoru od raka deset godina kasnije.



Pored Travolte, u filmu glumi i njegova supruga Kelly Preston, a pojavljuju se još i Spencer Rocco Lofranco, Pruitt Taylor Vince, Stacy Keach, Ashley Cusato, Ella Bleu Travolta i mnogi drugi.



Film u američka kina stiže 15. decembra.