Legendarni Jack Sparrow se bori za svoj život u novom traileru za film "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales". Riječ je o petom dijelu franšize "Pirati s Kariba" poznatom i pod nazivom "Salazar's Revenge".

Javier Bardem glumi ljutitog kapetana Salazara, bivšeg lovca na gusare koji je postao zli duh i želi izravnati račune sa naizgled besmrtnim Jackom Sparrowom, kojeg tumači Johnny Depp.



Kako bi ostvario svoj cilj, Salazar se udružuje sa Hectorom Barbossom kojeg glumi Geoffrey Rush, a Jackova partnerica postaje astronomkinja koja mu pomaže da pronađe mistični trozubac Posejdona i porazi Salazara.



Film u kina stiže 26. maja, a uz Bardema i Deppa u njemu glume Orlando Bloom, Kevin R. McNally, Golshifteh Farahani, David Wenham i Stephen Graham.