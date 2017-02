Johnny Depp se vraća u ulozi kultnog Jacka Sparrowa u petom dijelu franšize "Pirati s Kariba". Novi video je dao uvid u avanture koje očekuju ekipu Jacka Sparrowa u filmu "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales".

Film je poznat i pod nazivom "Salazar's Revenge". Javier Bardem igra Salazara koji želi izravnati stare račune s Jackom Sparrowom. U ulozi besmrtnog kapetana Willa Turnera vraća se Orlando Bloom, a Geoffrey Rush će glumiti Jackovog suparnika Hectora Barbossu.



U filmu se pojavljuju i Kevin R. McNally kao Joshamee Gibbs, Golshifteh Farahani kao Shansa, David Wenham kao Scarfield te Stephen Graham kao Scrum.



Scenarij za film napisao je Jeff Nathanson, a producenti su Mike Stenson, Chad Oman, Joe Caracciolo, Jr. Terry Rossio i Brigham Taylor. Premijera je zakazana za 26. maj.