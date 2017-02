Glumac Jack Nicholson se nije pojavio u filmu još od 2010. godine, a sada će glumiti u engleskom remakeu filma "Toni Erdmann" koji je nominiran za Oscara.

Glumac Jack Nicholson se nije pojavio u filmu još od 2010. godine, a sada će glumiti u engleskom remakeu filma "Toni Erdmann" koji je nominiran za Oscara.

Izvori navode da je Paramount Pictures kupio prava da napravi remake hvaljenog njemačkog filma, a glavnu ulogu tumačit će Nicholson, dok će njegovu kćerku tumačiti Kristen Wiig, piše Variety. Paramount se za sada nije oglasio.Nicholson se posljednji put pojavio u sporednoj ulozi u romantičnoj komediji "How Do You Know" 2010. godine, a glavnu je ulogu posljednji put imao 2007. godine u filmu "The Bucket List".Maren Ade koja je napisala i režirala originalni film radit će na remakeu zajedno s producentima Jonasom Dornbachom i Janine Jackowski. U originalnom filmu glume Peter Simonischek i Sandra Huller, a priča prati oca koji se pokušava ponovo zbližiti sa svojom kćerkom radoholičarkom.Paramount je još uvijek u potrazi za piscem i rediteljem. Toni Erdmann je nominiran za Oscara za najbolji strani film, a već je osvojio nekoliko nagrada, uključujući Zlatni globus za najbolji strani film.