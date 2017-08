Nekadašnje kino Igman na Ilidži, u kojem su hiljade Sarajlija 50-ih i 60-ih godina uživale u premijerama filmova, predstava i drugih kulturnih sadržaja, ponovo je otvorilo svoja vrata novim generacijama. Mjesto koje je nekada bilo centar okupljanja velikana i zaljubljenika kulture, danas je konačno dobilo priliku da bude dio najvećeg kulturnog događaja u BiH Sarajevo Film Festivala.

Za opremu izdvojeno 140 hiljada KM

Sve premijere bile na Ilidži i u Hrasnici

Karte za projekcije filmova SFF-a koje će biti prikazane u kinu Igman moći će se kupiti u box officeu kina i to po cijenama od 3 KM za djecu i 5 KM za odrasle.



Raspored projekcija u kinu Igman:



12.8.2017. u 18:00 - "Crveni pas:Prava plava"

12.8.2017. u 21:00 - "Rekvijem za gospođu J"

13.8.2017. u 21:00 - "Soba 213"

13.8.2017. u 21:00 - "Niotkuda"

14.8. 2017. u 18:00 - "Wendy"

14.8.2017. u 21:00 - "Pravo vrijeme"

15.8.2017. u 18:00 - "U borbi protiv vremena"

15.8.2017. u 21:00 - "Žaba"

16.8.2017. u 18:00 - "Mali traktor Fergi"

16.8.2017. u 21:00 - "Muškarci ne plaču"

17.8.2017. u 18:00 - "Gospodin špijun"

17.8.2017. u 21:00 - "Druga strana nade"

U želji da Ilidžancima ponude ono što im je već godinama potrebno, kinosalu i prostor za održavanje predstava i mini koncerata, predstavnici Kulturno-sportskog i rekreacionog centra Ilidža uložili su svu energiju i trud da ožive ono čime se nekad ponosila ova sarajevska općina. Godinama su pokušavali eksperimentalnim, putujućim kinom svojim sugrađanima osvježiti dane ponekim filmom, a proteklih šest godina intenzivno su se borili oživjeti kino Igman. Tako je kinosala iz 1957. godine, koje se rijetki danas mogu sjetiti, dobila novi sjaj u sklopu Multimedijalnog centra Ilidža u ulici Hrasnička cesta.Čovjek koji stoji iza vrijedne ekipe koja se izborila za renoviranje te nabavku nove audio i videoopreme u kinu Igman je Adis Durmo, referent u Kulturno-sportskom i rekreacionom centru Ilidža."Ideja je davno krenula inicijativama pojedinih vijećnika Općine Ilidža, da bi se prije osam-devet mjeseci stvarno zahuktalo kada je pokrenut projekt. Prvo smo nabavili kvalitetnu audio i videoopremu za projekciju filmova, i to zahvaljujući Općini Ilidža koja je izdvojila 140 hiljada KM u te svrhe. Također, Općina je finansirala i prikazivanje filmova u sklopu programa Sarajevo Film Festivala, u iznosu od 15.000 KM. Borili smo se, sigurno se ovo moglo i ranije desiti, ali neke druge stvari i drugi projekti su bili prioritet", kazao nam je Durmo na početku razgovora.Već nakon prve informacije kako kino Igman ponovo otvara vrata posjetiteljima, Durmo nam priča kako se veliki broj Ilidžanaca počeo raspitivati za projekcije filmova i karte. Mještani su najviše zainteresovani za bosanskohercegovačke filmove "Žaba" i "Muškarci ne plaču" koji će biti prikazani u utorak i srijedu od 21:00 sat, u sklopu programa 23. SFF-a."Polako vraćamo stvari na svoje mjesto kako bi kultura zaživjela. Uvidjeli smo davno potrebu oživljavanja kina, ali jednostavno, tek sada je došlo vrijeme za to. Sada ćemo moći ovdje ponuditi i druge sadržaje koje Općina Ilidža podržava tokom godine. Multimedijalni centar Ilidža pored kina nudi mladima i razne folklorne, dramske, horske, sportske i slične sekcije te biblioteku s mnoštvom knjiga. Nastojat ćemo se još više fokusirati na rad ove ustanove kako bi ona bila održiva", ističe Durmo za kojeg su, kako kaže, najljepši prizor mladi koji slobodno vrijeme provode čitajući uz kafu u MMC Ilidža.Brojni su oni koji znaju koliku je kulturnu važnost ova ustanova imala za Ilidžu i glavni grad BiH."Kino Igman na Ilidži i kino Famos u Hrasnici bila su preteče svih filmskih, pozorišnih i kulturnih dešavanja u gradu Sarajevu, kako zbog industrijske zone, tako i zbog brige o radnicima. Operna diva Gertruda Munitić je svoje premijere imala u Hrasnici pa tek onda u gradu. Sve premijere su se prvo dešavale na Ilidži i u Hrasnici", ispričao nam je Durmo.Pored filmova koji će biti prikazani dok traje SFF, kino Igman sprema se ponuditi posjetiteljima najkvalitetnije filmove i nakon festivala. Kako saznajemo, već su potpisali ugovor sa zagrebačkim Blicom koji će im osiguravati projekcije filmova za najmlađe i odrasle.Durmo ne krije zadovoljstvo činjenicom kako mještani brojnih ilidžanskih naselja neće više biti primorani putovati do centra grada kako bi pogledali neki film."Ogromni su troškovi roditelja iz Hrasnice, Osijeka ili Rakovice koji moraju voditi djecu u kino u grad. Treba izdvojiti od 10 do 15 KM za prijevoz, zatim za karte, grickalice i slično, a mi ćemo ovdje raditi projekcije za 3 KM. Nadam se da će nam građani biti podrška time što će posjećivati kino. Mi ćemo se truditi da im priredimo kvalitetan program kojim će se ponositi oni nama, a i mi njima", kaže Durmo.U obilasku zgrade MMC Ilidža uvidjeli smo kako je kinosala sa 191 sjedećim mjestom u potpunosti opremljena audio i videosistemima najviših standarda. Silver platno u sali, veličine devet puta pet metara, omogućava i 3D projekcije.Na kraju posjete MMC Ilidža, Durmo nam govori kako se nada da će Ilidža i narednih godina nastaviti biti dio SFF-a."Sarajevo Film Festival je kompletnu holivudsku kremu doveo u Sarajevo. Samo to dovoljno govori šta je ovaj festival. Nadam se da će jednog dana ta holivudska krema šetati Ilidžom, što bismo svi mi voljeli, ali da smo dio te priče to je ogromno zadovoljstvo. Sarajevo Film Festival je ogroman brend. Neko ga prepozna, neko malo manje, ali nadam se da će se svi uvjeriti da je SFF brend u regiji, Evropi i svijetu. Na dan otvaranja SFF-a, na Ilidži imamo prvi Rock festival. Sljedeću godinu se i Yu grupa najavila da bude dio Rock festivala na Ilidži. Idemo naprijed, radimo sve što možemo da pružimo više našim sugrađanima", zaključio je Durmo na kraju razgovora za Klix.ba.