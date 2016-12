"Igra prijestolja" najviše ilegalno kopirana serija u 2016. godini

"Igra prijestolja" je serija koja se najviše bespravno preuzima petu godinu zaredom, objavio je TorrentFreak.

Broj osoba koje su preuzimale ovu seriju putem Torrenta sličan je kao i prošle godine, a posljednja epizoda šeste sezone je najviše puta preuzimana.



Oko 350.000 ljudi aktivno je podijelilo posljednju epizodu "The Winds of Winter" odmah nakon emitovanja ranije ove godine.



Na drugom mjestu je serija "Walking Dead", a "Westwords" na trećem.



TorrentFreak saopćio je i kako je primijećena značajna promjena u skidanju kvalitetnijih snimaka kod mnogih piratskih stranica sa videa od 480p na 720p i 1080p.



Sljedeća sezona "Igra prijestolja" neće biti premijerno prikazana u aprilu ili maju 2017. godine, kao što su to fanovi navikli. Šefovi u HBO-u su kazali kako će morati čekati duže na sedmu sezonu. Objavljeno je i da će biti još samo dvije sezone ove serije koje neće biti duge kao prethodne.



Top 10 serija koje se najviše skidaju na piratskim stranicama:



1. Game of Thrones

2. The Walking Dead

3. Westworld

4. The Flash

5. Arrow

6. The Big Bang Theory

7. Vikings

8. Lucifer

9. Suits

10. The Grand Tour