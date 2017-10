Organizatori dodjele najpoznatije filmske nagrade Oscar razmatraju članstvo producenta Harveyja Weinsteina na hitnom sastanku sazvanom nakon navoda brojnih žena u svijetu filma da ih je seksualno napadao.

Neke od žena koje su optužile Weinsteina (Foto: EPA-EFE)

Harvey Weinstein (Foto: EPA-EFE)

Akademija filmskih nauka i umjetnosti poručila je da je to za šta Weinsteina optužuju odvratno, a odbor razmatra njegovo izbacivanje. U odboru su poznate holivudske ličnosti poput Toma Hanksa i Whoopi Goldberg.Suosnivač studija Weinstein Company i Harveyjev brat Bob Weinstein pozvao je Akademiju da to i uradi."Pisat ću Akademiji. Napisat ću im da bi on definitivno morao biti izbačen", kazao je uznemireni Bob za Hollywood Reporter. Poručio je da nije imao pojma kako mu je brat "bolesna i odvratna osoba".Hitni sastanak o ovoj temi sazvan je nakon što su protiv producentovih postupaka glas digle mnoge žene, među kojima su glumice Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow i Rose McGowan. Kazale su da ih je seksualno zlostavljao, a Rose je izjavila da je silovao u hotelskoj sobi. Policija u SAD-u i Velikoj Britaniji istražuje ove navode.Za Weinsteina se vjeruje da se trenutno nalazi u Evropi na liječenju, a preko svoje glasnogovornice je poručio da je za svaki seksualni kontakt imao saglasnost partnerice te je negirao optužbe o seksualnom uznemiravanju, silovanju i zlostavljanju.On slovi za jedno od najutjecajnijih imena u svijetu filma, a kao suosnivač Miramax Picturesa i Weinstein Company, producirao je neke od najpoznatijih filmova u svijetu, među kojima su i "Pulp Fiction", "Engleski pacijent" i "Zaljubljeni Shakespeare".