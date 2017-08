U okviru programa "Suočavanje s prošlošću" 23. Sarajevo Film Festivala danas je u atrijumu hotela Evropa upriličena diskusija kojom nas je rediteljski dvojac, svjetski poznati fotograf Ron Haviv i profesorica fotonovinarstva Lauren Walsh, uveo u svoj film "Biografija slike" koji je u pripremi.

Protagonisti filma su dvije ikoničke ratne fotografije Rona Haviva - jedna nastala u Panami 1989. godine, a druga u Bosni i Hercegovini 1992. godine.



Haviv i Walsh su u ovom filmu propitivali dinamički odnos sjećanja i fotografije te pokušali odgovoriti na pitanja šta treba biti zapamćeno, šta zaboravljeno i kako nam fotografije koje imaju svoj vlastiti život mogu pomoći. Haviv je ispričao kako u trenucima kada je napravio fotografiju u Panami, koja prikazuje predsjedničkog kandidata Guillerma Forda kako se brani od napada paravojnog pristalice diktatorskog režima Manuela Noriege, nije ni slutio kako će to potaknuti tadašnjeg američkog predsjednika Georgea Busha da pošalje trupe u tu državu tokom invazije u kojoj je svrgnut general Manuel Noriega. Slično je i sa fotografijom koju je 1992. godine snimio u Bijeljini, a koja prikazuje kako se jedan od Arkanovih "Tigrova" iživljava nad ubijenim bijeljinskim civilima.



Iako su ove fotografije u potpunosti različite jer pokazuju dvije potpuno različite zemlje i situacije Haviv ističe da one imaju mnogo sličnosti.



"I jedna i druga su ikonične fotografije koje su Međunarodnom sudu pravde služile kao dokazni materijal. Također, bila je slična situacija kada sam ih napravio, Stvari su se odvijale veoma brzo i s obzirom na to da nisam mogao spriječiti te događaje ni utjecati na situaciju htio sam to evidentirati i dokumentovati", rekao je Haviv dodajući kako mu je bilo veoma teško, ali kako je želja da te fotografije budu dokaz bila jača.



Lauren Walsh rekla je kako je cilj dokumentarnog filma istraživanja načina na koji su ove dvije fotografije utjecale na društvena dešavanja. Ona i Haviv se u ovom filmu bave pitanjem značaja dokumentovanja stvarnih događaja te vrijednostima koju sačuvane uspomene imaju kako za sadašnjost tako i za budućnost.



"Mi nikada ne znamo kakav će biti život fotografije. To je komplikovano, uzmite za primjer postavljanje fotografija na društvene mreže. Fotografija ima svoj život i vi nikada ne znate koje su njene mogućnosti, kako će utjecati na publiku, mijenjati i oblikovati mišljenja", rekao je Haviv.



Program Suočavanje sa prošlošću se realizuje uz podršku fondacije Robert Bosch Stiftung, a u saradnji sa televizijskom mrežom Al Jazeera Balkans i ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u BiH.