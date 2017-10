Harvey Weinstein izbačen iz Akademije koja dodjeljuje Oscare

Harvey Weinstein (Foto: EPA)

Akademija filmskih umjetnosti isključila je producenta Harveya Weinsteina u subotu, nakon optužbi da je seksualno uznemiravao ili napadao mnogobrojne žene u zadnjih 30 godina, poručivši da "seksualnom predatorstvu i njegovu ignorisanju nema mjesta u društvu".

Akademija, koja dodjeljuje najutjecajniju filmsku nagradu Oscar, u izjavi je soapćila da su glasala 54 člana i više od potrebne dvotrećinske većine da se odmah isključi iz Akademije, zadavši tako oštar udarac holivudskom moćniku.



Weinsteinova predstavnica za javnost nije komentarisala tu odluku, navodi Reuters.



Isključenje iz najvažnije svjetske organizacije filmske industrije uslijedilo je nakon optužbi objavljenih u listovima The New York Times i The New Yorker u kojima su mnogobrojne žene tvrdile da ih je seksualno uznemiravao u incidentima 1980-ih godina, a tri žene optužuju ga za silovanje.



Weinstein je opovrgava da je ikad imao seksualne odnose bez pristanka.



Za poznatog producenta, koji je komercijalni i umjetnički uspjeh stekao niskobudžetnim nezavisnim filmovima, isključenje iz Akademije zadnji je u nizu udarac, ovaj put i profesionalni i privatni.



"Na ovaj način ne želimo se samo odvojiti od osobe koja ne zaslužuje poštovanje svojih kolega, nego i poslati poruku da je prošlo doba samovoljnog ignoriranja i sramotnog suučesništva u seksualnom predatorstvu i uznemiravanje na radnom mjestu u našoj industriji", Akademija je upozorila na veći cilj.



Francuska je počela proces oduzimanja Legije časti, objavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron u subotu. Weinsteina je suspendirala i britanska filmska akademija BAFTA.