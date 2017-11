Harvey Weinstein doživotno izbačen iz Televizijske akademije

Foto: EPA-EFE

Producent Harvey Weinstein izbačen je iz još jedne holivudske organizacije. Odbor Televizijske akademije koju čini 22.000 članova iz TV industrije u ponedjeljak je odlučio da Weinstein bude trajno izbačen iz organizacije.

Potez je uslijedio nakon niza optužbi za seksualno uznemiravanje i silovanje.



"Televizijska akademija je nakon saslušanja glasala za izbacivanje Harveyja Weinsteina. Podržavamo one koji govore protiv uznemiravanja i stojimo iz onih koji su bili žrtve", saopćeno je iz Akademije.



Više od 60 žena je optužilo Weinsteina za seksualno uznemiravanje, zlostavljanje i silovanje. Njegova glasnogovornica je ponovo demantovala navode o seksualnim odnosima bez pristanka, a Weinstein se izvinio kolegama zbog svog ponašanja u prošlosti.



Weinsteinove emisije kao što su "Project Runway" i "Project Greenlight" 17 puta su bile nominovane za Emmy, u čijoj organizaciji učestvuje u Televizijska akademija.



Weinstein je ranije izbačen iz organizacije Academy of Motion Picture Arts and Sciences i BAFTA-e.