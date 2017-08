Goran Bogdan na SFF-u: Ponosan sam što Sarajevo iz godine u godinu raste

Goran Bogdan (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

Hrvatski popularni glumac Goran Bogdan stigao je ne festivalski trg kao član žirija Takmičarskog programa ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Istakao je kako se osjeća odlično u Sarajevu i da jedva čeka pogledati sve filmove.

Hrvatski popularni glumac Goran Bogdan stigao je ne festivalski trg kao član žirija Takmičarskog programa ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Istakao je kako se osjeća odlično u Sarajevu i da jedva čeka pogledati sve filmove.

"Ponosan sam što sam član žirija. SFF znači nešto dobro, slavlje filma, nadu da se ima smisla baviti ovim i nadu da smo mi bitni na nekoj karti filmskog svijeta u regionu i šire. Ponosan sam što Sarajevo iz godine u godinu raste, kao i SFF. Osjeća se da je to sve bolje i bolje i približavamo se svjetskoj rang listi festivala", rekao je Bogdan za Klix.ba.



Bogdan se od 2005. godine pojavio u više od 40 filmova. Glumio je i u nekim američkim i britanskim filmovima i TV serijama poput filma "Goltzius and the Pelican Company" iz 2012. godine, te treće sezone TV serije "Fargo". Prije dvije godine pojavio se u TV seriji "The Last Panthers" glumeći rame uz rame sa Samanthom Morton i Johnom Hurtom.



Rođen je u Širokom Brijegu, a školovao se u Zagrebu. Prve glumačke korake napravio je u Pozorištu mladih u Zagrebu.