Glumica Florence Darel tvrdi da ju je seksualno uznemiravao producent Harvey Weinstein

Florence Darel (Foto: AFP)

Francuska glumica Florence Darel (49) je poslednja zvijezda koja je danas otkrila da je uznemiravao holivudski producent Harvey Weinstein, piše AFP.

Francuska glumica Florence Darel (49) je poslednja zvijezda koja je danas otkrila da je uznemiravao holivudski producent Harvey Weinstein, piše AFP.

Darel se prvi put pred kamerama pojavila kada se 1990. godine snimao film "A Tale of Springtime" Erica Rohmera, a za Le Parisien je izjavila da joj je Weinstein obećao da će joj pomoći da u Americi bude velika ako postane njegova "honorarna ljubavnica".



Istakla je kako je morala pobijediti svoje uspjehe nakon što je Weinsteinova kompanija Miramax kupila komediju "A la mode" iz 1993. godine, u kojoj se pojavila.



Naredne godine je, po preporuci njenog agenta, pristala da se upozna sa Weinsteinom u hotelu u Parizu.



"Razgovarao je sa mnom o filmu koji je želeo da uradi u vezi sa Drugim svjetskim ratom, a onda je počeo da mi govori kako sam mu veoma privlačna i da želi da ima aferu sa mnom", rekla je Darel.



Istakla je kako mu je rekla da je zaljubljena u svog partnera, a da joj je on odgovorio da ga to ne brine. "Želio je da budem njegova ljubavnica nekoliko dana u godini", kazala je Darel.



Zvijezda Bonda Lea Seydoux je ranije obznanila ulogu Weinsteina u zlostavljanju filmskih zvijezda. "Svi su znali ko je Harvey Weinstein bio, a niko ništa nije uradio", napisala je Seydoux.



Dvije druge francuske glumice, Judith Godreche i Emma de Caunes, ranije su rekle da su također patile zbog Weinsteina.



Weinsteina je odbacio sve optužbe, navodi se u saopštenju njegove portparolke Sallie Hofmeister.