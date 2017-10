Bosanskohercegovački dokumentarni film "Scream For Me Sarajevo", nastao u produkciji sarajevske produkcijske kuće Prime Time, nakon prestižnog film festivala RIIFF u američkoj državi Rhode Island nastavlja svoju festivalsku turneju.

U samo dva mjeseca, ovaj dokumentarac prikazuje se na deset filmskih festivala u Evropi, Kanadi i Americi.



Film je prikazan na festivalu "War Child London" u Londonu nakon čega je pokupio brojne pohvale.



"Upravo sam gledao film 'Scream For Me Sarajevo'. Oduševljen sam i taknut do suza! Publika je ispratila film ovacijama", izjavio je oduševljeno oskarovac Simon Egan.



Direktor londonske opere Simon Glinn je u svom osvrtu na film napisao da je riječ o nevjerovatnnom filmu koji je brilijantno osmišljen i zaslužuje široku publiku.



"On nam priča izvanrednu priču o moći muzike, onom najboljem i najgorem od čovječanstva. Moćan, dirljiv i prepun heroja. Motivirajući uprkos ratnom hororu u pozadini", rekao je Glinn.



"Scream For Me Sarajevo", za kojeg postoji mišljenje da je jedan od najvrijednijih filmova o sarajevskoj opsadi, prati događaje dolaska frontmena kultnog metal benda Iron Maiden Brucea Dickinsona i njegovog benda u opkoljeno Sarajevo 1994. godine, kada je i održan koncert u Bosanskom kulturnom centru (BKC).



Ideja o nastanku filma potekla je od autora Jasenka Pašića, dok je režiju ovog dokumentarnog ostvarenja potpisao Tarik Hodžić. Za cjelokupnu realizaciju filma bila je zadužena Prime Time produkcija iz Sarajeva na čelu sa producentom Adnanom Ćuharom.



"Bio sam izrazito znatiželjan kako će britanska publika u Londonu reagovati na naš film, a onda sam bio posebno iznenađen i oduševljen kako su prihvatili humor domaćih i stranih protagonista u filmu. Energija koja se desila na samoj projekciji, a i poslije u razgovoru sa publikom koji je potrajao duže od sat vremena bila je fenomenalna", istakao je producent filma Adnan Ćuhara.