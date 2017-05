Film "Guardians of the Galaxy Vol 2" zadržao je prvu poziciju na američkom box officeu te je i dalje najgledaniji u američkim i kanadskim kinima.

Film je tokom vikenda koji je iza nas zaradio 63 miliona eura, što je mnogo više u odnosu na debitanta, film "King Arthur: Legend of the Sword", koji je u svom prvom vikendu prikazivanja ostvario zaradu od 14,7 miliona dolara. To je dovoljno za tek treću poziciju i prilično je razočaravajuće s obzirom na činjenicu da je budžet filma iznosio 175 miliona dolara.



Na drugom mjestu se nalazi film "Snatched" sa zarađenih 17,5 miliona dolara.



Film "The Fate of the Furious" je zauzeo četvrtu poziciju, a zaradio je 5,3 miliona dolara.



Top 5 zaokružuje animirani film "The Boss Baby" sa zaradom od 4,6 miliona eura.



Deset najgledanijih filmova u SAD i Kanadi (zarada u milionima dolara):



1. Guardians of the Galaxy Vol. 2 – 63

2. Snatched – 17,5

3. King Arthur: Legend of the Sword – 14,.7

4. The Fate of the Furious – 5.3

5. The Boss Baby – 4,6

6. Beauty and the Beast – 3,9

7. How to Be a Latin Lover – 3,7

8. Lowriders – 2,4

9. The Circle – 1,7

10. Baahubali 2: The Conclusion – 1,6