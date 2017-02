Pobjednik prošlosedmičnog američkog box officea je film "Get Out".

Radi se o komičnom hororu u kojem glume Daniel Kaluuya i Alison Williams, a koji je tokom vikenda zaradio 30,5 miliona dolara.



Time je na drugo mjesto potisnut film Lego Batman Movie nakon tri sedmice te se sada nalazi na drugoj poziciji sa zaradom od 19 miliona dolara.



Treću poziciju je osvojio film "John Wick: Chapter Two" u kojem glumi Keanu Reeves, a od prodaje ulaznica je zaradio 9 miliona dolara, dok se na četvrtom mjestu nalazi film "The Great Wall" sa zaradom od 8,7 miliona dolara.



Top 5 zaokružuje film "Fifty Shades Darker" sa zarađenih 7,7 miliona dolara.



Deset najgledanijih filmova u SAD i Kanadi (zarada u milionima dolara):



1. Get Out 30,5

2. Lego Batman Movie 19

3. John Wick: Chapter Two 9

4. The Great Wall 8,7

5. Fifty Shades Darker 7,7

6. Fist Fight 6,3

7. Hidden Figures 5,87

8. La La Land 4.6

9. Split 4,1

10. Lion 3,8