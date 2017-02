Emocije, životne prekretnice i muzika: Bakir Hadžiomerović snima dokumentarni film "Tifa"

Bosanskohercegovački novinar Bakir Hadžiomerović najavio je nedavno da privodi kraju dokumentarni film "Tifa", a za Klix.ba je otkrio o čemu je riječ i kako je došlo do snimanja dokumentarca.

Foto: Twitter

Hadžiomerović kaže da je prije tri godine zamolio Davora Pušića, svog dugogodišnjeg prijatelja i vlasnika FIST produkcije, koji je pratio rad Mladena Vojičića Tife posljednjih 30 godina, da pogleda kompletan materijal.



"Zaista je riječ o sjajnim stvarima. Tu ima blizu 30 sati materijala i pregledao sam to 20-ak dana. U međuvremenu smo neke stvari i sagovornike dosnimili, a zanimljivo je da je na filmu svojevremeno bio angažiran režiser i urednik igranog programa Federalne televizije Dubravko Bivanović koji nas je, nažalost, u međuvremenu napustio. Jedan dio igranih scena radio je on", rekao je Hadžiomerović.



Riječ je o filmu koji se dugo priprema, a koji spletom raznih okolnosti nikada nije završen.



"Krajem prošle godine odlučili smo ući u montažu i sada to privodimo kraju. Uradili smo prvu verziju koja se sadržajno ne bi trebala mijenjati. Dakle, 90 posto posla je već urađeno. Sada slijedi color i tonska korekcija jer je materijal sa različitih medija (VHS, beta, posljednji dio je rađen u digitalnoj formi). Sve ćemo digitalizirati kako ne bi bilo prevelikog odstupanja u videu", objasnio je Hadžiomerović dodajući kako montažu potpisuje Adnan Kapetanović.



Napominje kako je to igrano-dokumenarna forma, a film "Tifa" namjeravaju slati na festivale dokumentarnog filma. Film nema klasičnog spikerskog offa na koji smo navikli, grafika koji objašnjavaju stvari niti statističkih podataka koje je moguće pronaći na Wikipediji ili internetu.



"Ima tu puno videomaterijala koji nije uobičajen - kada je u društvu s prijateljima, na dernecima, šta se dešava u backstageu kada siđe s bine i slično. Osamdeset posto stvari nikada nigdje nije prikazano, jer je riječ o materijalu koji je Davor snimao i materijalu koji smo snimali protekle tri godine isključivo za ovaj dokumentarac", rekao je Hadžiomerović.



Tifa još uvijek nije pogledao film, ali je upoznat s radom na filmu koji govori o njegovoj kompletnoj karijeri.



"Bilo mu je drago što to radimo i svako ko bi se našao na njegovoj poziciji poželio bi imati jedan takav film o sebi. Tifa je učestvovao u snimanju u onom smislu koliko je bitno da kaže nešto o vlastitom životu. Taj razgovor smo snimili 2015. godine", rekao je Hadžiomerović zaključujući kako je najgore pričati o nečemu što ljudi još nisu vidjeli, ali kako su reakcije ljudi koji su imali priliku pogledati prvu verziju filma bile odlične.