Elizabeth Hurley (Foto: EPA)

Britanska glumica Elizabeth Jane "Liz" Hurley dane provodi sa svojim 15-godišnjim sinom Damienom na setu nove dramske serije Kraljevska porodica (The Royals) u kojoj tumači lik kraljice Helene. Njen sin Damien dobio je gostujuću ulogu razmaženog princa Hansela von Liechtensteina, a Liz nam je, povodom premijere treće sezone na Pickboxu, dala intervju u kojem je otkrila pikanterije sa seta, serije koje voli gledati, ali i koje bi glumce htjela vidjeti u četvrtoj sezoni Kraljevske porodice

Glumite lik kraljice Helene u Kraljevskoj obitelji (The Royals). Kako je to glumiti kraljicu? Jeste li imala kakve posebne pripreme za ulogu? Na koje ste izazove naišli?



Jako je zabavno glumiti kraljicu Helenu, manipulativna je, glamurozna i upitnog morala. Još uvijek se ne zna je li više heroina ili je ipak zločesta. Ona je kontroverzna kraljica koja voli svoju djecu ali ih želi kontrolirati. Strastvena je i oko svog Kraljevstva i učinit će sve da zaštiti monarhiju. Definitivno se mogu povezati s tim koliko je kraljica Helena zaštitnički nastrojena prema svojoj djeci, sigurna sam da se tako osjeća svaka majka. Istraživala sam pravu Kraljicu i kako se ponaša obnašajući svoje javne poslove. Kad biram kostime, pokušavam zamisliti kako bi se danas oblačila princeza Diana.



Kraljevska porodica je vaš svojevrsni povratak na male ekrane. Jeste li očekivali da će serija biti hit? Možemo zamisliti pitch: moderna kraljevska porodica gdje su svi pomalo ludi... Što ste o toj ideji mislili na prvu?



Oduševio me pilot, kojeg je napisao scenarist Tree Hilla Mark Schwahn. Odmah me privukla ideja da se gledaocima omogući gledanje iza zatvorenih vrata naše fiktivne palače. Zaintrigirala me serija koja prati britansku kraljevsku porodicu koja živi u ludom svijetu izobilja i kraljevske tradicije u kojem se ispunjavaju sve želje, ali i onom svijetu koji dolazi s cijenom dužnosti, sudbine i života otvorenog javnosti.



Koje serije trenutno gledate?



Loša sam kad se radi o televiziji, ali nedavno je, šest godina poslije, na red konačno došla serija Breaking Bad. Bila sam oduševljena i jedva da sam izašla iz kuće dok nisam sve pogledala do kraja. Mislim da je nevjerojatno dobra. Gledam i Vladaricu (Reign) sa svojim sinom, i Dobru ženu (The Good Wife).



Koje su serije obilježile vaše djetinjistvo? Koje klasike biste preporučili fanovima serija?



Odrasla sam na Dinastiji (Dynasty) i Dallasu, što vjerojatno objašnjava moju ljubav prema Kraljevskoj porodici.



Postoje li neke sličnosti između vaše Kraljevske porodice i one prave?



Mislim da je u prvih nekoliko minuta serije jasno da ona nema nikakve veze s pravom kraljevskom porodicom i da se radi o fikciji. Tvorac serije Mark Schwahn imao je slobodne ruke u svemu. Ipak, radi se o najpoznatijoj i najprivilegiranijoj porodici na svijetu i ništa nije izvan granica.



Je li čudno zbijati šale na račun najveće institucije u Velikoj Britaniji? Jeste li zbog toga ikad imali problema?



Nipošto, radi se o čistoj fikciji. Ipak, Kraljevska porodica je drama, a ne komedija. Ali sapuničasta drama.



Čuli smo da ste za lik kraljice Helene crpili inspiraciju od Cruelle DeVille. Možete li nam reći nešto više o tome?



Išla sam na kombinaciju između Joan Collins iz Dinastije, Cruelle de Ville iz 101 Dalmatinca i svake majke koja želi najbolje za svoju obitelj.



Kako je to biti iza scene s kraljevskom porodicom? Slažete li se?



Obožavam svaki dan ići na posao i osjećam se zaista zahvalnom što se odlično slažemo. Osjećamo se kao porodica sada. Jako se dobro slažem s glumcima koji glume moju djecu i uvijek im se ispričam unaprijed kad će moj lik u idućoj sceni biti užasan prema njima.



Možete li nam otkriti neki zanimljiv detalj sa seta? Koja vam je najdraža priča sa seta?



Moj lik kraljice Helene je borac, ali ima i senzualnu stranu. Kombinacija romantike s intrigom čini svaki dan na setu dobrim.



Vaš sin također je glumio u Kraljevskoj porodici. Jeste li se zabavljali na setu?



Prve dvije sezone, moj je sin ljetne praznike provodio na setu i bilo je predivno kada su mu ponudili ulogu u trećoj sezoni. Oboje smo bili oduševljeni. Znao je sve o seriji i napisali su mu izvrsnu ulogu. Ja tada nisam snimala pa sam mu oko svega pomagala. Bilo je totalno bizarno, trčala sam okolo, dodavala mu vodu...



U seriji zbijate šalu na račun Hugha Granta. Koja je bila njegova reakcija na nadimak Huge Grant?



Mislim da još nije pogledao treću sezonu pa mislim da još uvijek ne zna.



U seriji ima raznih ljubavnih afrea. Koja vam je najdraža?



Mislim da je moja veza s mnogo mlađim Spencerom jako zabavna. Nažalost, on se zaljubi u kraljicu Helenu pa nisam sigurna da će to sretno završiti.



Svi znamo da se kraljica i princeza ne slažu najbolje. Kao majka, što biste joj savjetovala? Kako imati bolje odnose s najbližima?



U trećoj sezoni kraljica Helena i princeza Eleanor zapravo se zbliže i vrlo je dirljivo kako će se ponovno povezati.



Imali ste puno zvijezda u gostujućim ulogama, koga biste htjela vidjeti idućeg?



Mogu li pucati visoko? George Clooney i Brad Pitt bi bili odlični.



Vidimo kako se svi brinu za kraljevsku obitelj i dosta smo ljubomorni na to. Mislite li da pravu kraljevsku obitelj tretiraju na isti način? Biste li svoj život mijenjali za onaj kraljevski?



Definitvno se o tome može puno reći... I da, mislim da je mnogo stvari za njih predivno, ali stalna izloženost javnosti može biti užasna. Mislim da sam sretnija kao ja.