Kompanija Amazon je objavila da će prva epizoda druge sezone popularne automobilističke emisije "The Grand Tour" biti emitovana 8. decembra.

Kompanija Amazon je objavila da će prva epizoda druge sezone popularne automobilističke emisije "The Grand Tour" biti emitovana 8. decembra.

Studijsko snimanje je počelo prošle sedmice, a prva epizoda će biti zvanično dostupna putem Amazonovog Prime Video streaming servisa.



Novost u drugoj sezoni, osim nove frizure voditelja Jamesa Mayja, je to što će pokretni studio pod šatorom biti postavljen u dvorištu seoske kuće u Cotwoldsu koja je udaljena 16 kilometara od kuće u kojoj živi voditelj Jeremy Clarkson. Novac ušteđen na avionskim kartama za tri mjesta u biznis klasama će biti preusmjeren na nove stvari koje će unaprijediti kvalitet emisije.



Ipak, voditelji Jeremy Clarkson, James May i Richard Hammond će provesti više od 100 dana na putovanjima širom pet kontinenata do kraja snimanja skupe emisije. To pokazuje i posljednji trailer.



Clarkson je bio hospitalizovan zbog upale pluća, Hammond je doživio saobraćajnu nesreću dok je vozio električni automobil u Švicarskoj, kao i motocikl u Mozambiku.