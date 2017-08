Takmičarski film 23. Sarajevo film festivala "Pravci", bugarskog reditelja Stephana Komandareva, koji je prikazan danas u Narodnom pozorištu Sarajevo izazvao je dobre reakcije publike. Svjetsku premijeru drama o borbi taksista za svjetliju budućnost doživjela je na ovogodišnjem festivalu u Cannesu.

Takmičarski film 23. Sarajevo film festivala "Pravci", bugarskog reditelja Stephana Komandareva, koji je prikazan danas u Narodnom pozorištu Sarajevo izazvao je dobre reakcije publike. Svjetsku premijeru drama o borbi taksista za svjetliju budućnost doživjela je na ovogodišnjem festivalu u Cannesu.

Stephan Komandarev (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Katya Trichkova (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Irini Zhambonas (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Assen Blatechki (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Simeon Ventsislavov (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Festivalskoj publici nakon projekcije predstavili su se reditelj Komandarev, producentica Katya Trichkova, scenarista Simeon Ventsislavov te glumci Irini Zhambonas i Assen Blatechki. Oni su govorili o snimanju filma te odgovarali na pitanja posjetitelja.Radnja filma "Pravci" počinje kad vlasnik malog preduzeća, koji uporedo vozi taksi da bi zaradio za život, na sastanku sa bankarom saznaje da se iznos mita koji mora platiti da bi dobio kredit udvostručio. Članovi etičkog komiteta, koji je razmatrao njegovu žalbu zbog iznude, žele svoj dio kolača. On gubi živce i ubija bankara, a zatim puca u sebe. Incident pokreće diskusiju u otvorenom programu državnog radija o rastućem građanskom očaju. U međuvremenu, pet taksista sa svojim mušterijama voze se kroz noć, svi u nadi da će pronaći put u svjetliju budućnost.Komandarev je publici pojasnio kako je film snimljen s malim budžetom za 20 dana, iako je proces pripreme trajao puno duže. Zanimljivo je kako se na početku i na kraju filma pojavljuje negova kćerka."Kao što ste mogli čuti u filmu 'Bugarska je zemlja optimista jer su svi pesimisti napustili ovu zemlju'. Problem koji je obrađen u filmu može se povezati s cijelomEuropom, a ne samo Sofijom i Bugarskom. Glavno pitanje jeste šta se dešava u ovom dijelu Europe. Kroz film pokrećemo priču šta se tu može promijeniti. Svi u ovoj priči su inspirasni stvarnim događajima", rekao je Komandarev na početku obraćanja publici.Producentica filma Katya Trichkova naglasila je kako je priprema ključna za snimanje ovakvih filmova."Mogu reći da smo se dugo pripremali za film. Morali smo pratiti sve vanjske utjecaje kao što je, recimo, vrijeme. Snimali smo skoro sve malom kamerom što je bio poseban izazov", rekla je Trichkova.Za glumce je najveći izazov bio snimati scene sa dugim kadrovima koje zahtijevaju mnogo koncentracije, što je potvrdila i glumica Irini Zhambonas.Tokom snimanja, kako je pojasnila ekipa filma, skoro uvijek su mijenjali scenarij. Na publiku su veliki utisak ostavile rečenice koje izgovaraju taksisti u filmu. Komandarev je rekao da im je u tome najviše pomogao iskusni taksista iz Bugarske koji se našalio tražeći da i njega potpišu kao scenaristu."Jedini način da vidite da li je neki dijalog iz scenarija dobar ili loš jeste kada ga glumci krenu čitati tokom snimanja. Zbog toga je dolazilo do promjena", kazao je Komandarev na što se nadovezao glumac Assen Blatechki: "Pokušali smo staviti neke druge rečenice u scenarij i prilagoditi ih situaciji. Neke scene smo u potpunosti promijenili".Kako saznajemo, film "Pravci" će se početi prikazivati u Bugarskoj u januaru iduće godine, a Komandarev namjerava snimati i nastavak priče o taksistima."Proveli smo noći snimajući u Sofiji i zaključili smo kako u ovom gradu, kao i širom Europe, možemo vidjeti tri vrste vozila na ulicama noću, a to su taksi, policijska te vozila hitne pomoći. Važno je da publika u Bugarskoj vidi ovaj film. Nadam se da ćemo isprovocirati neke diskusije", zaključio je Komandarev.U filmu pored Zhambonas i Blatechkija glume i Vasil Vasilev, Ivan Barnev, Vasil Banov, Troyan Gogov, Dobrin Dosev, Guerassim Guerguiev, Dimitar Banenkin i Stephan Denolyubov.