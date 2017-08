Dragan Bjelogrlić u Sarajevu: Sjenke se uvijek nadvijaju nad Balkanom, mijenjaju se samo akteri

Srbijanski glumac i režiser Dragan Bjelogrlić, kojeg publika pamti po ulogama u kultnim filmovima i serijama, predstavio je u Sarajevu svoju najnoviju seriju "Senke nad Balkanom" čija će pilot epizoda biti premijerno emitovana večeras u multipleksu Cinema City u sklopu 23. Sarajevo Film Festivala.

Ekipa serije "Senke nad Balkanom" (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Marija Bergam (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Večeras će crvenim tepihom 23. SFF-a prošetati ekipa serije "Senke nad Balkanom" predvođena Draganom Bjelogrlićem.Bjelogrlić se u seriji predstavlja historijskim kriminalitetom čija je radnja smještena u burni period kraja devedesetih godina prošlog stoljeća koji je završen uvođenjem Šestojanuarske diktature."Serija govori o Balkanu koji je pod stalnim sjenkama raznih političkih utjecaja i stalnoj disperziji kriminala i politike", rekao je Bjelogrlić ironično dodajući kako taj period nema nikakve veze s današnjim stanjem na Balkanu."Proučavajući taj period vidio sam koliko je Balkan tih godina nevjerovatno identičan današnjem. U suštini, jako malo stvari se mijenja. Mijenjaju se akteri ali kada poredite činjenično vidite da je to vrijeme veoma slično današnjem i to su te sjenke koje se nadvijaju nad ovim prostorom. Pitanje je koja će generacija uspjeti da ih skloni. Mislim da su rute opijuma kojima se bavimo u seriji identične, samo je način transporta promijenjen", rekao je.Nije krio radost zbog premijere na Sarajevo Film Festivalu."Ljudi koji prave seriju nemaju priliku gledati je s publikom, jer serije idu direktno u domove. Večeras ćemo imati priliku da na jednom ozbiljnom festivalu prisustvujemo tome s publikom. To je jedna lijepa situacija kojoj se radujem", rekao je.Scenario za ovu seriju su, prema filmskoj priči Stevana Koprivnice, napisali Danica Pajović, Dejan Stoiljković, Vladimir Kecmanović i Dragan Bjelogrlić, a muziku potpisuje Magnifico."Mnogo je zahtjevno biti ispred i iza kamere. Više to neću da radim. U narednoj sezoni ću ili glumiti ili režirati", rekao je.Mlada beogradska glumica Marija Begram koji u seriji tumači lik Maje Davidovič rekla je kako je odigrala najtežu i najzahtjevniju ulogu u svojoj karijeri ističući kako je uz pomoć Bjelogrlića izvukla svoj maksimum."U seriji igram razmaženu bogatu nasljednicu koja je u isto vrijeme obrazovana i zaljubljena u umjetnost. Jedna široka ličnost koja se, u želji da dobije moć, upetlja u igru koja će biti opasna po njen život", otkrila je.Uloge u seriji ostvarili su i Andrija Kuzmanović, Gordan Kičić, Žarko Laušević, Marija Bergam kao i međunarodnu postavku koju čine Aleksandar Galibin, Andrej Zibrov, Goran Bogdan, Bojan Navojec, Toni Mihajlovski i Petar Arsovski."Senke nad Balkanom" će od oktobra biti emitovana na nacionalnim televizijama u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Crnoj Gori i Rusiji."Plan je da emitovanje serije krene u isto vrijeme, kao što je to bilo nekad na nacionalnim televizijama", rekao je Bjelogrlić.Istakao je kako je budućnost serije, koja ima jedanaest epizoda, teško prognozirati ali da su reakcije onih koji su je imali priliku pogledati do sada veoma dobre."Već samo interesovanje za seriju na bazi scenarija i činjenica da je otkupljena u toliko država govori puno. Vjerujem da smo na dobrom putu", rekao je.