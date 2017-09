Dokumentarni film "Potraga za sličnostima": Mladi još jednom pokazali da ne žele etničke podjele u BiH

Nakon što je Magacin Kabare uz podršku Američke ambasade u Sarajevu uspješno završio projekt "Potraga za sličnostima", u režiji Emira Kapetanovića produciran je istoimeni dokumentarni film.

Nakon što je Magacin Kabare uz podršku Američke ambasade u Sarajevu uspješno završio projekt "Potraga za sličnostima", u režiji Emira Kapetanovića produciran je istoimeni dokumentarni film.

Kao svojevrsna kruna ovog projekta film obuhvata sve značajne trenutke sa održanih edukacija i radionica te prikazuje završne umjetničke radove, promišljanja i izjave mladih učesnika iz šest bh. gradova koji su svojim angažmanom u ovom projektu pokušali pomjeriti granice te, umjesto isticanja različitosti, pronaći sličnosti između pripadnika različitih etničkih grupa u BiH.



"Svaka etnička zajednica ima zakonsko pravo da prenosi svoju historiju, jezik i tradiciju na svoje mlade. Međutim, to pravo ne bi trebalo zasjeniti mogućnost da mladi ljudi, pored individualnih i etničkih određenja, budu svjesni i svojih kolektivnih određenja, zajedničke kulture i naslijeđa svih etničkih grupa Bosne i Hercegovine. U okviru projekta 'Potraga za sličnostima' obišli smo šest monoetničkih zajednica Bosne i Hercegovine (Doboj - Jug, Sanski Most, Ljubuški, Tomislavgrad, Lopare, Ribnik) sa kojima smo kroz različite kreativne radionice istraživali postojeći individualni i kolektivni identitet i kulturno naslijeđe. Nakon toga smo okupili mlade iz gore navedenih općina na zajednički kamp i kongres u Sarajevu s namjerom da zajedno istražujemo, ali i kreiramo novo kolektivno kulturno naslijeđe Bosne i Hercegovine", rekao je Emir Kapetanović o projektu "Potraga za sličnostima".



Nakon petodnevnog boravka u Sarajevu i pohađanja kreativnog kampa, koji je za njih pripremio i osmislio Magacin Kabare, učesnici su svoje umjetničke radove početkom ove godine prezentirali u Zemaljskom muzeju BiH pred velikim brojem svojih vršnjaka te predstavnika medija. Cijeli proces radionica, priprema i premijernog performansa u Zemaljskom muzeju je snimljen te će, kao kruna projekta, biti prikazan 22. septembra u šest bh. općina.



"Preko dvije stotine mladih koji su učestvovali u ovom filmu uspjeli su dokazati da je bolju Bosnu i Hercegovinu moguće praviti jedino dijalogom i zajedničkim traganjem za rješenjima. Pružanje mogućnosti mladima da se upoznaju, posjećuju i pronalaze zajedničke interese jedini je način da se borimo protiv daljih podjela i nefunkcionalnosti bosanskohercegovačkog društva", rekao je Kapetanović.



Realizaciju projekt dodatno su podržali: Ministarstvo kulure i sporta KS, Federalno ministarstvo kulture i sporta iJolie-Pitt fondacija.



Film će biti prikazan 22. septembra prema sljedećem rasporedu:



Doboj Jug, sala općine Doboj Jug u 19 sati

Sanski Most, kino Sana u 19 sati

Ljubuški, Dvorana Osnovne škole Marko Marulić u 19 sati

Tomislavgrad, vijećnica Općinskog vijeća Tomislavgrad u 19 sati

Lopare, Centar za Kulturu u 19 sati

Ribnik, sala Općine Ribnik u 13 sati.



Ulaz na premijerno prikazivanje filma u svim gradovima je besplatan i otvoren za sve zainteresovane posjetioce.