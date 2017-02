Dodjela Oscara: Zanimljivi detalji i holivudske zvijezde koje su odbile nagradu

Oscar je najprestižnija svjetska filmska nagrada, ali to ne znači da svako želi ići na dodjelu ili biti u konkurenciji za osvajanje jednog. U 89-godišnjoj historiji ove ceremonije neki najbolji holivudski glumci odbili su prihvatiti nagradu ili nominaciju.

Oscar je najprestižnija svjetska filmska nagrada, ali to ne znači da svako želi ići na dodjelu ili biti u konkurenciji za osvajanje jednog. U 89-godišnjoj historiji ove ceremonije neki najbolji holivudski glumci odbili su prihvatiti nagradu ili nominaciju.

Na vrhu liste je svakako Marlon Brando koji je za ulogu Vita Corleonea u filmu "Kum" 1973. trebao dobiti Oscara za najboljeg glumca. Brando je bojkotovao Oscara zbog diskriminirajućeg odnosa Amerikanaca i Hollywooda prema Indijancima. Ovaj potez ostao je jedan od najupečatljivijih događaja u historiji dodjele najznačajnije svjetske glumačke nagrade.



Režiser Roman Polanski nije prisustvovao ceremoniji dodjele Oscara 2003. godine kada je osvojio kip za najboljeg režisera za film "Pijanist". Sve i da je htio prisustvovati ceremoniji Polanski to nije mogao izvesti jer je u bijegu od američke policije zbog silovanja tinejdžerke u svojoj vili.



Michael Caine nije prihvatio prvog Oscara kojeg je osvojio za najboljeg sporednog glumca u "Hannah i njene sestre" jer je bio zauzet snimanjem filma "Jaws: The Revenge". Također je mislio kako neće pobijediti jer je tri puta bio nominiran i izgubio. Ipak, Caine je naučio lekciju i 2000. se pojavio na dodjeli prihvativši zasluženu pobjedu za sporednu ulogu u "The Cider Huse Rules".



Elizabeth Taylor preskočila je svečanost 1966. godine zajedno sa tadašnjim suprugom Richardom Burtonom koji je također bio nominovan za film "Who's Afraid Virginia Wolf".



Režiser i scenarist Woody Allen nikada nije prisustvovao ceremoniji dodjele Oscara.



"Cijeli koncept nagrada je glup. Ne mogu se pridržavati presuda drugih ljudi, jer ako prihvatite kad kažu da zaslužujete nagradu, morate prihvatiti i kad kažu da je ne zaslužujete", rekao je Allen.



Ipak, nakon terorističkog napada 11. septembra u New Yorku, udostojio se pojaviti na ceremoniji i najaviti kratki film o svojoj najvećoj filmskoj ljubavi - New Yorku.



Paul Newman je nakon šest nominacija i dva počasna Oscara 1987. konačno osvojio Oscara. Ali je odbio prihvatiti nagradu riječima: "To je kao da jurite lijepu ženu 80 godina. Kada ona konačno popusti, ti kažeš: 'Strašno mi je žao, umoran sam'".



Nagrada za najbolji dokumentarni film je 2011. godine dodijeljena Banksyiju, misterioznom britanskom uličnom umjetniku. Banksy, koji ljubomorno čuva svoj identitet, rekao je kako ne može prisustvovati ceremoniji s maskom i prepustio je to glavnom glumcu filma Thierryju Guetti zvanom Brainwash.



Alice Brady je 1937. godine osvojila Oscara za najbolju sporednu ulogu u filmu "In Old Chicago". Brady se nije pojavila na dodjeli, a kasnije se ispostavilo da je čovjek koji je preuzeo nagradu u njeno ime bio varalica. Njen Oscar nikada nije pronađen, a Brady je dobila zamjenu.



Will Smith je 2016. godine bojkotovao ceremoniju dodjele Oscara jer su tamnopute ličnosti izostale iz nominacija glavnih kategorija.



Peter O'Toole je 2003. godine odbio počasnog Oscara. U periodu od 44 godine osam puta je bio nominovan za najboljeg glumca, ali nikada nije dobio nagradu. Napisao je pismo Akademiji u kojem je rekao da je još uvijek u igri i da mu počasnog Oscara dodijele kada mu bude 80 godina. Nakon što ga je predsjednik Akademije obavijestio da su Paul Newman i Henry Fonda osvojili počasnog Oscara, O'Toole je popustio i prihvatio nagradu.