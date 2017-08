Del Boy i Rodney možda ponovo osvanu na TV ekranima

Jim Sullivan, sin autora "Mućki", jednog od najboljih britanskih sitcoma, najavio je da bi se cijela ekipa mogla ponovno okupiti pred kamerama, prenose mediji.

Legendarnu humorističnu seriju osmislio je John Sullivan, a snimala se od 1983. do 2003. godine, uz neke kasnije specijale te mnoge spin-offove. Sullivan je preminuo 2011. godine, a njegov sin tad je rekao da su s njim otišle i "Mućke".



"No, to ne znači da ne postoje druge opcije. Mogli bismo gledati iste likove u nekim drugim medijima, a ne u 'Mućkama'. Naravno da mi je uvijek na prvom mjestu zaštititi ostavštinu mog oca", rekao je Jim Sullivan.



On je već napisao nekoliko specijala i spin-offa popularne serije, uključujući sportski specijal 2014. godine. Tamo su se pojavili sir David Jason (77) i Nicholas Lyndhurst (56) kao Del Boy i Rodney.