Promo / Dejana talk show za vikend donosi priče o ljudima koji pate i o Instagramu

Najgledaniji talk show u BiH "Dejana Talk Show" i ove subote i nedjelje na OBN-u će se emitirati u 17:30h. U subotu jedna bolna i iskrena tema, a u nedjelju zabava uz Instagram zvijezde.

Najgledaniji talk show u BiH "Dejana Talk Show" i ove subote i nedjelje na OBN-u će se emitirati u 17:30h. U subotu jedna bolna i iskrena tema, a u nedjelju zabava uz Instagram zvijezde.

Život nosi promjene, iskušenja, probleme, radosti, tugu, ali sve dok možemo sami se nositi sa promjenama - možemo biti spokojni. Ali ako život donese bolest, važno je pored vlastite hrabrosti i odlučnosti, imati i profesionalce koji na najbolji način mogu biti podrška u tim danima.



U subotnjoj emisiji vidjet ćete pacijente koji su se liječili u Acibadem bolnici u Istanbulu u timu doktora Memeta Ozeka i ćuti njihove osebujne priče. U nedjelju totalni zaokret. Dejana Rosuljaš predstavlja Instagram zvijezde koje su unovčile svoju slavu. Modni blogovi uglavnom zarađuju od reklama, YouTube vloggeri novac zarađuju izravno od proizvođača čije proizvode reklamiraju, no što je s Instagramom? Stručnjaci smatraju kako veliki brandovi znaju potrošiti i do milijardu dolara godišnje na sponzorirane Instagram objave. Kako je to moguće i što biste trebali uraditi kako biste i sami vrijeme koje provodite na Instagramu pretvorili u isplativ posao, saznajte u ovoj emisiji.



I u novoj sezoni showa bit će raznolike teme, nekada smiješne, nekada tužne, uvijek autentične. Baš kao što nas život često navede na stazu, koju nismo planirali na početku našeg puta, tako je realno da publika ove sezone očekuje, pored svega onoga što već više od 7 godina voli u „Dejana Talk Show-u“, i neka iznenađenja i teme koje pomjeraju granice.