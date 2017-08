Davor Sabo je mladi sarajevski glumac kojeg je publika imala priliku gledati u predstavi "Dame biraju". Upravo s ovom komedijom koja se bavi ozbiljnom tematikom gostuje ovog mjeseca po Dalmaciji, a vrijedno radi i za "Kofer sjećanja", novu predstavu Sarajevskog ratnog teatra (SARTR). S njim smo razgovarali o glumi, predstojećem Sarajevo Film Festivalu i planovima za budućnost.

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Sarajevski ratni teatar je sa Studijem lutkarstva Sarajevo u februaru pokrenuo anketu i pozvao sve zainteresirane da otkriju šta bi ponijeli sa sobom kada bi otišli iz BiH. Sjećanja onih koji su se odazvali ovom projektu postali su dio predstave čiju režiju potpisuje Aleš Kurt."Dramaturzi su sakupili taj materijal koji je osnova predstave. S obzirom na to da nema autora predstave, mi na probama dodajemo replike i razvijamo tekst. Generalno će to biti priča o nama, o BiH, o vremenu u kojem živimo i svakodnevnim situacijama koje nam se događaju. Ima nekoliko zanimljivih scena koje se dešavaju na šalteru, jer svi smo prošli to iskustvo šaltera", otkrio je Davor.Na ovoj predstavi koju ćemo na daskama Sarajevskog ratnog teatra imati priliku gledati krajem septembra Davor je, zajedno s kolegama, počeo raditi još u junu. S obzirom na to da je ubrzo nastupila ljetna pauza, probe će nastaviti krajem augusta. Međutim, za njega nema pauze, jer s predstavom "Dame biraju" koja je osvojila BiH i regiju gostuje širom Dalmacije."Krećemo na turneju, počinjemo 7. augusta u Solinu, a nakon toga slijede igranja u Metkoviću, Makarskoj, Trogiru i Krku. Zatim se penjemo do Pule gdje imamo dva igranja i nakon toga se vraćamo u Sarajevo", rekao je Davor.Priznaje nam da mu je žao što neće biti u Sarajevu za vrijeme SFF-a."Uvijek je lijepo biti u Sarajevu za vrijeme festivala. Svake godine sretnem prijatelje i kolege iz regije s kojima se ne stignem sresti tokom godine i gledam neke super filmove koji su bili na raznim festivalima", rekao je.Dodaje kako za vrijeme SFF-a grad bude drugačiji i ističe da Sarajevu generalno tokom godine nedostaje kulturnih sadržaja."S obzirom na to da je Sarajevo glavni grad, svi ti događaji trebali bi biti na višem nivou. Svake godine bude organizovan veliki koncert na Koševu, a ove godine nema ni toga. S druge strane, uvijek nastupaju regionalne zvijezde, nikada svjetske, što je u regionu već normalno. Onda se za SFF dogodi ta promjena i Sarajevo postane regionalni centar. Volio bih da smo tokom godine više na mapi, a ne samo za vrijeme festivala i obilježavanja godišnjica stradanja", rekao je Davor.Ističe da je SFF izuzetno bitna stvar za Sarajevo u turističkom smislu, ali i za mlade ljude koji se žele baviti sedmom umjetnošću."SFF ima mnogo programa i daje priliku svim autorima da se iskažu. Za vrijeme studija bili smo u kontaktu s Mirom Purivatrom i upoznali se o SFF-u koji je otvoren prema mladim autorima. Ja sam, naprimjer, bio dio Talent Campusa i to je izuzetno iskustvo jer sam stupio u kontakt s nekim ljudima i poslije snimio neke kratke filmove. Sve mi je to pomoglo da počnem graditi sebe kao glumca", rekao je Davor."To mi je mnogo pomoglo, jer je teško kada završiš Akademiju scenskih umjetnosti. Kao student si zaštićen akademijom i profesorima, jer je studij veoma zahtjevan i intenzivan. Nakon završetka studija ti imaš više slobodnog vremena i onda si nesiguran jer malo se radi, malo ljudi ulazi u pozorište i onda sam moraš naći način da se izboriš i isplivaš", rekao je.Imao je sreću da nakon studija postane dio projekta Altteatra "Dame biraju" jer mu, ističe, uloga u projektu koji je osvojio regiju znači mnogo."Uletjeti u mašinu odmah nakon završetka studija i igrati deset noći zaredom pred 500 i 1.000 ljudi meni je neprocjenjivo iskustvo i u budućnosti će mi biti odlična podloga. Također, s kolegama s akademije na Otvorenoj sceni Obala igram u predstavi "Staklena menažerija". U pozorištima se rijetko postavlja takav komad, jer se takve stvari igraju samo u alternativnim varijantama. Upravo to je taj trening i proces koji ti je potreban da ostaneš u formi i da se razvijaš i unapređuješ", rekao je.Bez obzira na teško stanje na bh. kulturnoj sceni, Davor kaže da mu je teško koliko i drugim mladim ljudima. Svjestan sreće što ima priliku raditi posao koji voli i za koji se školovao, kaže kako najviše voli uloge koje ga provociraju i predstavljaju mu izazov. Osim profesije, gluma je za njega stil razmišljanja, pogled na život. I dok Davor uživa u ulozi mladog glumca, publika uživa u poletu, energiji i entuzijazmu koji donosi na scenu."Nadam se da ću uvijek biti takav, jer želim da učim, da rastem, da se razvijam. Moje starije kolege su nekako opuštene, valjda to dođe vremenom. Ja sam nekako još uvijek na iglama, sve me zanima i sve želim probati. Istovremeno, veoma mi je lijepo i ugodno jer je tako", zaključio je Davor.