Danny Glover i Mel Gibson u pregovorima za peti nastavak filma "Lethal Weapon"

Danny Glover i Mel Gibson

Američki glumac i režiser Danny Glover i njegov kolega Mel Gibson su u pregovorima s režiserom Richardom Donnerom koji se odnose na snimanje petog nastavka filma "Lethal Weapon".

Glover je i prije 30 godina kada je trebao snimati prvi film "Lethal Weapon" rekao da je prestar za to, ali danas kao sedamdesetjednogodišnjak pregovara o snimanju petog nastavka. Deadline piše da bi projekt kompanije Warner Bros Pictures mogao ponovo spojiti Glovera i Gibbsona, a uloga režisera bi pripala Donneru. To bi bila prva saradnja od 1998. godine, kada je snimljen film "Lethal Weapon 4".



Ako dogovor bude postignut, to će biti u vrijeme 30. godišnjice od prvog filma.



Gledajući franšizu, gledatelji su pratili avanture policajca Martina Riggsa (Mel Gibbson) i njegovog partnera Rogera Murtaugha (Danny Glover), koji su rizikovali svoje živote u borbama protiv članova bande, trgovaca ljudima i drugih zlikovaca.



Kada se ekipa filma okupila ranije ove godine, Gibson je otkrio da razmišlja o snimanju petog nastavka.



Riggs i Murtaugh već imaju nove avanture, jer ih u TV seriji "Lethal Weapon" glume Clayne Crawford i Damon Wayans.