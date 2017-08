Daniel Craig potvrdio da će još jednom glumiti Jamesa Bonda

Foto: EPA

Nakon brojnih spekulacija, Daniel Craig je konačno potvrdio da će ponovo glumiti Jamesa Bonda. Iako je u utorak za jedan bostonski radio rekao da još ništa nije definitivno, Craig je nekoliko sati kasnije objavio da je prihvatio ulogu i da jedva čeka.

Glumac koji je do sada glumio u četiri Bondova filma do gostovanja u The Late Showu u utorak nikada nije želio reći da li će ponovo utjeloviti lik agenta 007.



"Razgovarali smo o tome, uvijek sam to želio, ali samo trebao pauzu", kazao je Craig.



Iako neki nisu bili oduševljeni zbog ove vijesti, veliki broj fanova nije krio uzbuđenje zbog Craigovog povratka.



Novi film o legendarnom špijunu još uvijek nema naziv i za sada je poznat kao Bond 25. Premijerno bi trebao biti prikazan 8. novembra 2019. godine.