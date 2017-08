Daniel Craig o ulozi novog Jamesa Bonda: Odluka još nije donesena, ne tražim više novca

Foto: EPA

Iako je prošlog mjeseca objavljeno da novi film o Jamesu Bondu stiže 2019. godine i da će legendarnog špijuna ponovo glumiti Daniel Craig, slavni glumac kaže da još ništa nije konačno.

"Odluka još nije donesena. Puno je priče, ali ništa službeno nije potvrđeno. Ne tražim više novca ili nešto slično. Jednostavno, to je lična odluka. Znam da očajnički žele početi tu priču i ja bih to volio, ali odluka još nije donesena", kazao je Craig za bostonski radio.



Craig je prvi put glumio Bonda 2006. godine u filmu "Casino Royale", a zatim 2015. godine u filmu "Specter", nakon čega nije bio optimističan u vezi s povratkom.



Kako bi dodatno potaknuo spekulacije o Craigovom povratku, predsjednik Uprave Showtimea David Nevins je ranije ovog mjeseca izjavio da je Craigova serija "Purity" odgođena i da se neće emitovati sve do premijere Bondovog filma 8. novembra 2019. godine.



Osim problema s glavnim glumcem i rediteljem, MGM i EON nemaju američkog studijskog partnera jer je ugovor sa Sonyjem istekao nakon snimanja filma "Specter".