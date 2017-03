Damien Chazelle snima film o Neilu Armstrongu: Premijera filma "First man" u oktobru 2018.

Foto: EPA

Studio Universal pictures objavio je da će film "First man" o Neilu Armstrongu, prvom čovjeku na Mjesecu, režisera Damiena Chazellea biti preimjerno prikazan 12. oktobra 2018. godine,

Studio Universal pictures objavio je da će film "First man" o Neilu Armstrongu, prvom čovjeku na Mjesecu, režisera Damiena Chazellea biti preimjerno prikazan 12. oktobra 2018. godine,

Film se temelji na Armstrongovoj biografiji "First Man: A Life of Neil A. Armstrong" koju je 2005. godine objavio NASA-in historičar James Hansen.



Fokus će biti na periodu od 1961. do 1969. godine, s naglaskom na prvu misiju na Mjesecu.



Scenarij potpisuje Josh Singer, a glavnu ulogu tumači Ryan Gosling.



Chazelle je najmlađi dobitnik Oscara za režiju. Mjuzikl "La La Land" ove godine je osvojio šest Oscara i zaradio skoro 400 miliona dolara na svjetskom nivou.