Christopher Walken (Foto: Klix.ba)

Nakon prikazivanja filma "Kralj New Yorka" (King of New York) na Antalija Film Festivalu američki glumac Christophene Walken, kojem je sinoć uručena nagrada "Zlatna narandža", ispričao je kako je slučajno postao glumac te kako je zapravo samo imao sreće u životu, javlja iz Antalije reporterka portala Klix.ba.

