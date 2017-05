Četrdeset godina "Ratova zvijezda"

Foto: EPA

Godine 1977. niko nikada nije čuo za laserski mač ili bakreni bikini i niko strancu nije poželio da Sila bude s njim. Ali to će se promijeniti. George Lucas, 33-godišnji redatelj, upravo se spremao objaviti svoj treći film, intergalaktičku sagu o borbi dobra i zla u kojoj će glavni lik biti zlovoljni farmerov sin nejasnog porijekla.

Četrdeset godina poslije "Ratovi zvijezda" najprofitabilnija su franšiza u povijesti filma, a 'jediji' su službena religija u nekoliko zemalja.



"Nemam dovoljno hiperbola za opisivanje snage Ratova zvijezda", rekao je filmski analitičar Swan Robbins.



"Četiri desetljeća rekorda, filmskih, televizijskih, u video igrama, igračkama, knjigama i raznim drugim brendovima. To dovoljno govori", objasnio je.



Prvi film, snimljen za samo 11 miliona dolara, krenuo je u distribuciju 25. maja 1977. Počeo se prikazivati u samo 32 dvorane i prvog vikenda zaradio 1,6 mliona dolara.



S relativno nepoznatom glumačkom postavom, Markom Hamillom, Carrie Fisher i Harrisonom Fordom, film se najviše okoristio usmenom predajom pa su se gužve pred kinima povećavale.



Najpoznatije holivudsko kino, Chinese Theatre, prikazivalo ga je pet puta dnevno punih godinu dana. Na kraju prikazivanja zarada je iznosila impresivnih 220 miliona dolara.



Uslijedila su dva nastavka "Imperija uzvraća udarac" 1980. i "Povratak jedija" 1983. koji su zaradili 450 miliona dolara svaki.



Lucas je od 1999. do 2005. snimio još tri filma iz serijala koji sadržajno prethodne navedenoj trilogiji. Filmovi su požnjeli uspjeh na kino blagajnama, ali kritike nisu ni približno bile dobre kao dvadesetak godina ranije.



Ali to nije omelo Georgea Lucasa da 2012. prava na "Ratove zvijezda" proda kompaniji Disney za nevjerojatne četiri milijarde dolara.



Disney je donio nove ideje i osvježio franšizu pa je prvi film snimljen u njihovoj produkciji "Sila se budi" dobio izvrsne kritike i zaradio dvije milijarde dolara. Nastavak, "Posljednji jedi", očekuje se u kinima u prosincu ove godine.



Iako je posljednji, deveti nastavak predviđen za 2020., Robbins sumnja da će to biti kraj.



Disney će se teško odreći franšize koja donosi milijardu, dvije dolara sa svakim novim nastavkom.



"Kao i svemir, Ratovi zvijezda će se nastaviti širiti u beskonačnost. Kraj serijala doslovno nije na vidiku", smatra Robbins.