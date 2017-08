Od 17. augusta četiri nova filmska naslova dolaze u sarajevski multipleks Cinema City.

(The Dark Tower) je ambiciozna i kompleksna priča jednog od najpoznatijih književnih autora našeg vremena Stephena Kinga, ovog nam ljeta stiže na velika platna. Pod rediteljskom palicom Nikolaja Arcela, u ovoj naučno-fantastičnoj akciji glavne uloge tumače Idris Elba, Matthew McConaughey i Katheryn Winnick.Posljednji viteški ratnik Roland Deschain (Idris Elba) nalazi se u vječitoj bitci s Walterom ODimom također poznatim i pod imenom Čovjek u crnom (Matthew McConaughey), odlučan spriječiti ga u uništenju Kule Tmine koja u ravnoteži održava kompletan naš univerzum. Dok sudbina svjetova visi o tankoj niti, dobro i zlo sukobit će se u ultimativnoj bitci u kojoj jedino Roland može obraniti Kulu od Čovjeka u crnom.(Atomic Blonde) je akcijski triler, reditelja Davida Leitcha, koji je poznat po hitu John Wick, a ovoga puta ratobornu glavnu ulogu u njegovom filmu odigrat će žena, i to oskarovka Charlize Theron. Radi se o špijunskom trileru u kojem Theron igra ulogu Lorraine Broughton, špijunke MI6-a koja je poslana u Berlin kako bi razotkrila špijunski lanac odgovoran za smrt jednog tajnog agenta, koji joj čini se i nije tako nepoznat.Scenarij filma potpisuje Kurt Johnstad i to kao adaptaciju romana The Coldest City Antonyja Johnstona. Uz Charlize Theron, u filmu se pojavljuju i John Goodman, James McAvoy, Sofia Boutella i Toby Jones.(The Promise) je historijska drama Oscarom nagrađenog reditelja Terrya Georgea, a glavne uloge u filmu tumače Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, Christian Bale...Radnja filma smještena je u posljednje dane Osmanskog carstva, a prati ljubavni trokut Michaela, izvrsnog studenta medicine, lijepe i sofisticirane Ane, i Aninog dečka Chrisa – poznatog američkog političkog novinara sa sjedištem u Parizu. Budući da je carstvo u padu, njih troje će morati suzdržati strasti kako bi svoje ljude odveli na sigurno i preživjeli. Carstvo će pasti, a ljubav preživjeti.(The Nut Job 2: Nutty by Nature) je animirana avantura u kojoj vjeverica Surly i njegovi prijatelji Buddy, Andie i Precious otkriju kako gradonačelnik Oaktona želi sagraditi divovski, zabavni park na njihovom staništu. Kako bi spriječili gradonačelnika da uništi park, koji je ujedno i njihov dom, morat će se udružiti s ostatkom životinja iz parka.