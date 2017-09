Četiri nova filmska naslova na repertoaru Cinema Cityja

Od 31. septembra četiri nova filmska naslova dolaze u sarajevski multipleks Cinema City.

(Victoria and Abdul) je biografska drama, redatelja Stephena Frearsa.Ova filmska priča temeljena je na stvarnim događajima za vrijeme kraljevanja kraljice Victorije, koja je vladala Ujedinjenim Kraljevstvom 63 godine, od 1837. godine do svoje smrti.Radnja filma prati posljednje destljeće njezinog vladanja i njezino neočekivano prijateljstvo s mladim indijskim službenikom Abdulom, koji dolazi iz Indije na kraljičin zlatni jubilej 1887. godine, a kasnije postaje njezin najbliži povjerenik i učitelj.Iako je kraljica Victoria u to vrijeme bila i carica Indije, članovi kraljevske obitelji i njeni najbliži suradnici suprotstavljaju se prijateljstvu i žele ga uništiti. Dok kraljica preispituje svoju dugogodišnju vladavinu, unatoč protivljenju njezine obitelji, prijateljstvo i međusobno poštovanje između Abdula i kraljice se produbljuje i upravo time potaknuta, kraljica počinje promatrati svijet oko sebe drugim očima.U ulozi karizmatične Victorie, gledat ćemo dobitnicu nagrade Oskar Judi Dench, a mladi indijski glumac Ali Fazal pojavit će se kao Abdul. Film Victoria i Abdul pun je topline, mudrosti i humora.(Wind River) je akcijski, kriminalistički, triler, redatelja Taylora Sheridana, a glavne uloge u filmu tumače Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Jon Bernthal...Radnja filma se vrti oko silovane i ubijene tinejdžerice u indijskom rezervatu u Wyomingu. Kada Cory Lambert otkrije tijelo u divljini Wind River Indian rezervata, FBI šalje svoju agenticu Jane Banner kako bi istražila ubojstvo. Budući da ona nije spremna za uvjete zime u Wyomingu zamoli Coryja da joj pomogne u istraživanju.(Kingsman: The Golden Circle) je akcijska avantura, i drugi nastavak pravog špijunskog filma.Nakon velikog uspjeha filma Kingsman: Tajna služba iz 2015. godine stiže nastavak s Taron Egertonom i Colinom Firthom u glavnim ulogama, a pridružit će im se i Julianne Moore, Channing Tatum, Halle Berry, Pedro Pascal, Jeff Bridges, Vinnie Jones i Elton John.Kingsman: Tajna služba, uveo vas je u svijet Kingsmana – nezavisne, međunarodne obavještajne agencije, čiji je glavni cilj održati svijet sigurnim. U novom nastavku naši junaci se suočavaju s novim izazovima. Kada njihovo sjedište bude uništeno, njihovo putovanje će ih odvesti do otkrića srodne špijunske agencije u SAD-u pod nazivom Statesman, koja datira iz vremena kada su obje agencije osnovane. U novoj avanturi koja testira njihove granice i snage, ove dvije elitne agencije će se morati udružiti kako bi pobijedili nemilosrdnog zajedničkog neprijatelja."Lego Ninjago film" (The Lego Ninjago Movie) je animirana avantura redatelja Charliea Beana i Paula Fishera.Mladi Lloyd, aka Zelena Ninja, će se zajedno sa svojim prijateljima, koji su svi tajni ratnici, boriti za Ninjago grad. Pod vodstvom mudrog kung fu majstora Wua, morat će pobijediti zlog Garmadona, koji je ujedno otac mladog Lloyda. U ovoj epskoj borbi oca i sina, nedisciplinirani tim suvremenih ratnika morat će naučiti surađivati zajedno kako bi oslobodili svoju pravu snagu.