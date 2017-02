Od 2. marta četiri nova filmska naslova naći će se na programu Cinema Cityja.

(Logan) je naučno-fantastična akcija reditelja Jamesa Mangolda, a glavne uloge u filmu tumače Hugh Jackman, Patrick Stewart i Boyd Holbrook.Radnja filma smještena je u budućnost 2024. godine. Logan i profesor Charles Xavier moraju se pomiriti s nestankom X-Mena, korporacijskim vođom Nathanielom Essexom koji vodi svijet u propast Loganovim gubitkom moći samoregeneracije i Xavierovim Alzheimerom. Logan će morati poraziti Nathaniela Essexa uz pomoć djevojčice Laure Kinney, ženskog klona Wolverine. Redatelj filma je James Mangold, u ulozi Logana ćemo gledati već svima poznatog Hugha Jackmana, a profesora Charlesa Xaviera tumači Patrick Stewart.(The Founder) je biografska drama reditelja Johna Leea Hancocka. Glavne likove u filmu tumače Michael Keaton, Linda Cardellini, Patrick Wilson.Priča prati Rayja Krocka (Michael Keaton) koji se udružuje s dva brata, Richardom i Mauriceom McDonaldom, kako bi pokrenuli nešto što će ubrzo postati međunarodni lanac restorana brze hrane koji danas poslužuje 68 miliona posjetitelja svakoga dana.Osim Keatona, jednu od glavnih uloga igra i Laura Dern, kao njegova napaćena i zapostavljena supruga, Etel, od koje se Krock razveo 1961. godine. U filmu su još i Patrick Wilson, Linda Cardellini, Nick Offerman i John Carroll Lynch kao braća McDonalds.je drama reditelja Kennetha Lonergana, a u glavnim ulogama su Casey Affleck, Michelle Williams i Kyle Chandler.Nakon lične tragedije od koje se još uvijek nije oporavio, Lee Chandler (Affleck) nevoljko se vraća u rodni gradić Manchester na obali države Massachussetts. Tamo ga dočekuje 16-godišnji Patrick, koji je nenadano ostao bez oca pa je Leeju povjerena briga nad nestašnim tinejdžerom.Casey Affleck dobitnik je nagrade Oscar za najbolju mušku ulogu u filmu "Manchester by the Sea".(Rock Dog) je animirana porodična komedija reditelja Asha Brannona.Na snježnoj gori ovce žive u harmoniji, ali pas Brodi koji bi ih trebao čuvati – radije svira rock&roll.Kada radio padne s neba u ruke tog tibetanskog mastifa, on napušta dom kako bi ostvario svoje snove i postao muzičar, ali usput će se naći u potpuno neočekivanim situacijama.