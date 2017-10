Od 26. oktobra četiri nova filmska naslova počet će s prikazivanjem u sarajevskom multipleksu Cinema City.

(Thor: Ragnarok) - u ovoj trećoj po redu naučno fantastičnoj akciji studija Marvel, glavni junak Thor je zarobljen na drugoj strani svemira bez svog moćnog malja te se nađe u utrci s vremenom kad se mora vratiti u Asgard da bi zaustavio Ragnarok – uništenje svog rodnog svijeta i kraj asgardske civilizacije – koji predvodi svemoguća i nemilosrdna Hela. No prije toga mora preživjeti smrtonosno gladijatorsko takmičenje u kojem se suočava sa svojim bivšim saveznikom i kolegom Osvetnikom – Nevjerovatnim Hulkom.Glavne uloge u ovom nastavku tumače Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett i Idris Elba.(Happy Death Day) je horor, triler reditelja Christophera Landona, a glavne likove tumače Jessica Rothe, Israel Broussard i Ruby Modine.Producentska kuća Blumhouse (Podijeljen, Bježi, Ritam ludila) donosi originalni i inventivni triler "Sretan dan smrti", u kojem studentica (Jessica Rothe, La La Land) iznova proživljava dan svoje smrti sa svim neočekivanim detaljima i užasavajućim krajem, sve dok ne otkrije identitet svog ubice. Film je režirao Christopher Landon (Paranormalna aktivnost: Obilježeni), dok su scenario pisali Scott Lobdell i reditelj Landon.(Only the Brave) je biografska drama u kojoj glavne uloge Jennifer Connelly, Taylor Kitsch, Josh Brolin...Temeljeno na istinitoj priči jedne jedinice lokalnih vatrogasaca koji su postali jedan od najvažnijih elitnih vatrogasnih timova u zemlji. Kao što većina nas bježi od opasnosti, oni idu prema njoj - oni bdiju nad našim životima, našim domovima, svime što nam je drago, te stvaraju jedinstvo koje je usredotočeno na gašenje vatre.(Happy Family) je animirana avantura u kojoj je porodica Wishbone daleko od sretne porodice.Mama Emma vlasnica je knjižare koja je u velikim dugovima. Tata Frank je ozbiljno preopterećen poslom i trpi svakodnevnu torturu svog šefa, kćer Fay je samosvjesna tinejdžerica zaokupljena prvom srednjoškolskom simpatijom, a genijalca Maxa maltretiraju vršnjaci u školi. I tu nije kraj. Na maskenbalu zla vještica Baba Yaga pretvara ih sve u čudovišta! Ova čudovišna porodica mora tjerati vješticu po cijelom svijetu kako bi skinuli prokletstvo. Tokom ove avanture porodica Wishbone upada u nevolje s pravim čudovištima te samim grofom Drakulom koji iskazuje Emmi svoju besmrtnu ljubav. U ovom slučaju, avantura života i put do obiteljske sreće otežan je zamkama i oštrim zavojima, odnosno oštrim zubima.