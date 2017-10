Aida Begić na Antalija Film Festivalu (Foto: Klix.ba)

U svečanoj atmosferi otvorenja Antalija Film Festivala premijerno je prikazan igrani film "Never leave me" (Ne ostavljaj me) bosanskohercegovačke rediteljice Aide Begić, koji nikoga u punoj kinosali nije ostavio ravnodušnim. Emotivno je premijeru doživjela i Aida koja je naišla na pozitivne reakcije publike i kritike i čiji rad je nagrađen višeminutnim aplauzom i ovacijama.

