Ideja novog Međunarodnog programa Mostar Film Festivala "Between The Rivers" je upoznavanje publike sa filmovima zemalja čija je kinematografija manje zastupljena u bh. kinima.

Ideja novog Međunarodnog programa Mostar Film Festivala "Between The Rivers" je upoznavanje publike sa filmovima zemalja čija je kinematografija manje zastupljena u bh. kinima.

Također, ovim programom direkcija MOFF-a i njen selektor, filmski kritičar Vladan Petković, žele pokazati kako su filmadžije u cijeloj Evropi, čak i one iz najneočekivanijih zemalja, podjednako dobri koliko i njihove američke kolege u pravljenju filmova za standardne pohoditelje kina u odnosu na visokoprofilne umjetničke filmove koje smo u prilici gledati na festivalima.U selekciji se nalazi osam filmova iz osam zemalja, od Švedske i Holandije, preko Gruzije do Izraela. Program će prikazati trilere, komedije, ljubavne filmove i priče o odrastanju sa kojima će se gledatelji u Mostaru moći poistovjetiti, te uživati u odličnoj glumi, predivnim pejzažima, čudesnoj fotografiji, auto potjerama i mafijaškim obračunima, komičnim avanturama običnih ljudi u neobičnim situacijama, kao i dirljivim porodičnim i romantičnim odnosima. Pobjedničkom filmu će nagrada osigurati distribuciju u svim zemljama bivše Jugoslavije što za cilj ima približavanje evropske kinematografije i lokalne publike.Iz Holandije, sa Borisom Isakovićem kao jednim od glavnih glumaca, koji će i održati Masterclass na MOFF-u, stiže uzbudljiva krimi priča "Rajski apartman", koji se prikazuje 17. novembra u 17:30 sati u Velikoj dvorani Hrvatskog doma herceg Stjepan Kosača.Iz Švedske nam dolazi novi film reditelja Dražena Kuljanina, rođenog u Brčkom, triler "A Balkan Noir" (Filter), smješten u Crnu Goru, u kojem zapaženu ulogu negativca igra Sergej Trifunović. "A Balkan Noir" na programu je u subotu u 18 sati.Nedjelja je rezervirana za urnebesnu ljubavnu komediju "Aritmija" ruskog reditelja Borisa Hlebnjikova, o bračnom paru zdravstvenih radnika usred brutalne reforme zdravstva - još jedne teme nimalo nepoznate našoj publici.Sljedeći dan nastavljamo jednim brzim, zabavnim i dinamičnim filmom o istočnoevropskoj mafiji, "Linija" Petera Bebjaka iz Slovačke, koji je na prestižnom festivalu u Karlovim Varima osvojio nagradu za najboljeg reditelja.Na programu u utorak 21. novembra nalaze se dva filma. "Scaffolding" koji je ove godine osvojio nagradu za najbolji izraelski film i najbolju fotografiju na festivalu u Jerusalimu, i rumunska komedija "Dvije srećke". Film "Scaffolding" reditelja Matana Jaira zasnovan je na istinitoj priči o mladiću koji je rastrzan između porodičnog biznisa građevine i želje da studira. U komediji "Dvije srećke" reditelja Paula Negoeskua mnogi Bosanci i Hercegovci će se nesumnjivo prepoznati: ni Rumunima nije mnogo bolje nego nama, pa šansu za bogaćenje traže u igrama na sreću.Program "Between The Rivers" zatvaraju u srijedu 22. novembra još dva filma. Jedna priča s kojom imamo mnogo zajedničkog nalazi se u filmu "Dede" gruzijske rediteljke Marijam Kačvani, koja nam opisuje porodične tradicije zaprepašćujuće lijepih predjela ove planinske zemlje i kako im se jedna mlada žena suprotstavlja. Drugi film je onaj domaćeg reditelja Jasmina Durakovića, pod nazivom "Posljednja barijera".Sve u svemu, međunarodni program 11. MOFF-a "Between The Rivers" predstavljat će pravu poslasticu za sve ljubitelje kvalitetnog filmskog štiva, koji su umorni od stereotipne holivudske produkcije blockbustera i superjunaka.