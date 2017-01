Četvrti po redu arTz Festival savremene umjetnosti bit će održan u Tuzli od 27. do 30. juna 2017. godine.

U četiri festivalska dana publika će imati priliku vidjeti raznovrstan zabavno-umjetnički program prilagođen svim uzrastima i generacijama. Od ove godine publiku i umjetnike očekuju mnogobrojne novine, a prva od njih čine konceptualne festivalske zone i to: Theatre zona, Film & Video zona, Open Air zona, Visual Art zona i Music zon.Ovogodišnji arTz fest održati će se pod motom "Budi SLOBODAn" - čime organizatori jasno poručuju da umjetnost ne poznaje granice, te pozivaju sve slobodne umjetnike, umjetnice, umjetničke grupe i freelancere da svoje umjetničke programe prijave putem ovog linka . Poziv za prijave bit će otvoren od 1. februara do 1. marta.Za sve one koji žele volontirati na festivalu, družiti se sa mnogobrojnim umjetnicima i umjetnicama, učestvovati na radionicama, seminarima, programima, upoznati prijatelje i prijateljice iz cijele BiH, kao i iz regiona, prijave za volontiranje mogu izvršiti putem ovog linka . Poziv za prijave bit će otvoren od 1. februara do 1. maja.Da je ovogodišnji moto sloboda govori i činjenica da će arTz Festival 2017. biti održan na mnogobrojnim skladištima, krovovima, magacinima, jezerima, parkovima, podrumima, pijacama i u mnogim drugim kulturnim ustanovama grada Tuzla, jer cijeli svijet je pozornica, poručuju organizatori.