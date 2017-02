Disney prekinuo saradnju s YouTube zvijezdom Felixom Kjellbergom zbog optužbi za antisemitizam

Disney je prekinuo sve veze i saradnju s najplaćenijom YouTube zvijezdom na svijtu PewDiePie zbog optužbi za antisemitizam.

Foto: EPA

Prema pisanju BBC-a, ta odluka je uslijedila nakon što je pronađeno nekoliko videosnimaka koje je on objavio proteklih nekoliko mjeseci, a koji sadrže nacističke reference ili antisemitske fotografije.



PewDiePie, čije je pravo ime Felix Kjellberg, prihvatio je kritike da je taj materijal bio uvredljiv, ali je rekao da ne podržava bilo kakvu vrstu "mržnju stavova".



Šveđanin je prijavio da je uspio zaraditi 15 miliona dolara putem YouTubea u 2016. godini.



On je povezan sa Disneyem putem Maker Studiosa, kompanije s mrežom za YouTube zvijezde i svakog mjeseca ostvari nekoliko milijardi pogleda, što donosi ogromne prihode od oglašavanja.



"Iako je Felix mnogo uspješan u svom poslu, on je jasno otišao predaleko u ovom slučaju, što je rezultiralo neprikladnim videosnimcima", saopćio je Maker Studios.



U jednom od kontroverznih videa, Kjellberg je platio dvojici Indijanaca da drže znak na kojem piše "Smrt svim Jevrejima".



U odgovoru na kritike, on je rekao da je pokušavao pokazati koliko je lud u modernom svijetu.