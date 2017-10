Da Kate Middleton i princ William očekuju treće dijete znaju čak i oni koje takve vijesti uopće ne zanimaju. Britanski mediji trude se javnosti pružiti što više informacija, pa su danas objavili da će kraljevski par dijete dobiti u aprilu naredne godine. Među onima kojima to nije vijest je i BBC-jev spiker Simon McCoy čiji je sarkazam već prepoznatljiv kada čita određene vijesti.

McCoy je pročitao saopćenje koje su poslali iz Kesingtonske palače u vijestima uživo, a onda dodao:



"Naumpalo mi je kako su u septembru objavili da je trudna. Ljudi misle da je ona trudna dva ili tri mjeseca i ja nisam siguran da je to uopće vijest".



Zatim je sarkastično poručio fanovima kraljevske porodice da to zapišu u svoj kalendar i osiguraju da će tada biti slobodni.



"Spekulisat ćemo o rođenju novog člana kraljevske porodice, iako u ovom trenutku nemamo tačne informacije", rekao je.



McCoy je na sličan način izvještavao 2013. godine, kada je Kate rodila princa Georgea.



"Od nas koji stojimo ispred bolnice St. Mary čut ćete još puno toga, ali, naravno, ništa od toga nisu vijesti. Jedine prave vijesti stići će iz Buckinghamske palače. No, to nas neće zaustavljati da vas i dalje informiramo o događajima ispred bolnice. Nikad se ovoliko ljudi koji nemaju apsolutno ništa za reći nije okupilo na jednom mjestu", rekao je 2013. godine.