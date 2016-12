Adrijana Kurtišaj: Navijam za Barcelonu, drago mi je da sam postala zaštitno lice Lige prvaka

Počela je kao voditeljica vremenske prognoze na OBN televiziji, radila je Nedjeljno popodne, a zatim je počela raditi u redakciji informativnog programa te je postala dio sportske redakcije kroz emisiju Liga prvaka. Adrijana Kurtišaj je 12 godina dio tima OBN televizije. Intervju za Klix.ba je prvi put dala 2010. godine, a šest godina poslije ova lijepa plavuša je govorila o karijeri, godinama na OBN-u i planovima za budućnost.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Adrijana Kurtišaj 12 godina nije mijenjala matičnu kuću, a kako nam je kazala, to se uskoro neće mijenjati. Na početku razgovora kaže da je 12 godina dug period da bi mogla u nekoliko rečenica opisati cijeli put od voditeljice vremenske prognoze do informativnog programa i Lige prvaka."Svaka godina je obilježena zanimljivim projektom sa kojim sam i ja sama sazrijevala i učila. Tako da je nakon osam godina bilo pravo vrijeme da postanem dio informativne redakcije i da se počnem baviti ozbiljnijim političkim temama. Moji počeci kao voditeljice vremenske prognoze su bili uzbudljivi jer sam se prvi put susrela s kamerom. Počela sam sasvim slučajno na nagovor tadašnje voditeljice na OBN-u. Došla sam na audiciju i istog dana su mi rekli da od sutra počinjem raditi. Bila sam vrlo uzbuđenja jer do tog dana nisam ni pomišljala da bih ikada mogla biti voditeljica. A tog dana nisam mogla ni pretpostaviti da ću tu ostati i narednih 12 godina. Televizija je neka vrsta virusa. Kada se jednom nađete u tim vodama jednostavno sebe ne možete zamisliti bilo gdje drugo", kazala nam je Kurtišaj.Drugi projekat nakon vremenske prognoze koji joj je bio ponuđen nakon dva mjeseca bio je "Nedeljno popodne". Prisjetila se da je imala veliku odgovornost i tremu kada je saznala da će u nedjelju u programu uživo stati pored čovjeka kojem se divila i kojeg je sa oduševljenjem kao dijete gledala, a to je legendarni Oliver Mlakar."Imala sam veliku čast i zahvalnost što sam na početku karijere imala priliku učiti od takve televizijske veličine kao što je on. I zaista mi je dosta pomogao, prije svega me je naučio kako se ponašati pred kamerama i kako biti opušten, a privući i zadržati pažnju gledatelja. Nakon toga sam radila veliki broj live show programa, od OBN talenata, Zvijezde sa Zvijezdama, OBN World dance stars show, Rat Bendova... Imala sam priliku biti i učesnica OBN-ovog projekta Ples sa zvijezdama. Moj plesni partner i ja smo ušli u finale i zaista sam uživala u latinoameričkim plesovima i svakodnevnom uvježbavanju koreografija", prisjetila se Adrijana.Nakon brojnih projekata u zabavnoj redakciji došao je trenutak da nakon kratke pauze pređe u redakciju informativnog programa i misli da je to uradila u pravo vrijeme. Tu je već četiri godine."Uporedo sa tim sam i dio sportske redakcije kao voditeljica Lige prvaka. Inače sam uvijek voljela gledati fudbalske utakmice, pogotovo Ligu prvaka, tako da mi je lako bilo brzo se prilagoditi i uz pomoć svojih kolega Adisa Hadžića i Saše Vugdalića krenula sam u sportsku avanturu. Nakon prve emisije sam dobila dosta pozitivnih komentara i bila sam zadovoljna novim projektom. Sada me ljudi pored svih projekata najviše povezuju upravo sa tim i drago mi je da sam pored svojih kolega postala zaštitno lice Lige prvaka".Adrijana nam je priznala da je imala ponuda za promjenu posla, ali je ipak ostala vjerna matičnoj kući."OBN je moja kuća u kojoj sam odrasla, naučila, postala i tu su ljudi s kojima radim već 12 godina. Svi zajedno smo postali jedna velika OBN porodica. Dovoljno se poznajemo da znamo ko šta može uraditi i kako iz svakog projekta izvući maksimum", smatra Adrijana. Kazala nam je da joj je od klubova najdraža Barcelona i da je uvijek veselo u studiju Lige prvaka."Mi smo taj projekat doživjeli kao ugodno druženje uz raznolike goste iz svijeta fudbala sa kojim uvijek navijamo i pričamo o njihovim iskustvima dok su bili igrači u klubovima širom svijeta. Uvijek je zanimljivo slušati njihove životne priče. Bilo je dosta zanimljivih scena i pred kamerom i iza nje. Meni je bila najsimpatičnija kada nam je gost bio legendarni Ćiro Blažević koji uvijek ima zanimljiv smisao za humor i nikada ne znate kada će upotrijebiti neku psovku... tako da sam osmijeh imala na licu svih 30 minuta emisije. U jednom trenutku mi je udijelio kompliment da je proputovao svijet i upoznao dosta žena, ali da je oduševljen kada je riječ o meni. Sutradan je izašao članak u žutoj štampi sa mojom i njegovom slikom i naslovom 'Ćiro Blažević zaljubljen u Adrijanu Kurtišaj'. Samo sam se slatko nasmijala, neko je iz te njegove simpatične izjave uspio iskoristiti nešto da bi povećao prodaju časopisa", prisjetila se ova TV voditeljica koja važi za jedno od najljepših TV lica."Svaka žena voli dobiti kompliment na račun svog izgleda, a kada uz to dobijete i pohvale na račun svog rada onda je to cjelina koja čovjeka podstakne da bude još bolji u onome što radi. Mislim da ljepota u ovom poslu nije i ne bi trebala biti presudna", smatra Kurtišaj.Otkrila nam je i neke detalje o tome kako uspijeva odlično izgledati. Adrijana posljednje četiri godine aktivno trenira i vodi računa o ishrani. Kazala nam je da je prvo sve počelo kao rekreacija, a onda je shvatila da je trening nešto što je ispunjava i oslobađa napetosti i stresa koji je prisutan ne samo u poslu nego i u svakom drugom segmentu života. I još kada na sebi vidi pozitivne promjene onda je motivacija i želja za treningom iz dana u dan sve veća.Adrijanu inspirišu pozitivni i dragi ljudi. Smatra da je potrebno družiti se sa takvim ljudima kako bismo i sami bili pozitivni."Najsretnijom me čine moje dvije nećakinje, blizanke Mona i Mia. One me svojim pogledom i zagrljajem učine najsretnijom osobom na svijetu. Uz njihovu ljubav svaki problem postaje nebitan".Adrijana smatra da je volja i želja za napredovanjem ono što svakoga konstantno gura naprijed i da svoje granice treba stalno pomjerati i željeti više. Smatra i da kada čovjek ostvari jedan cilj potrebno je da sebi postavi novi kako bi se stalno nadograđivao i bio zadovoljan sobom."Treba voljeti ono što radite da biste uspjeli", poručila je mladim kolegicama i kolegama.Adrijana ima puno planova za naredni period. Jedno je sigurno, i dalje ćemo je gledati na malim ekranima. Na kraju je kazala da je period od 12 godina dug, ali da nema osjećaj da je zaista toliko prošlo dok je neko ne podsjeti na to kao mi.