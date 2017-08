WHO: Dojenje sve manje zastupljeno, veći angažman spasio bi živote 520.000 djece

Foto: Ilustracija

Nijedna zemlja na svijetu ne ispunjava u potpunosti preporučene standarde za dojenje, navodi se u novom izvještaju UNICEF-a i WHO-a izrađenom u saradnji sa Global Breastfeeding Collective (Svjetski kolektiv za dojenje), novom inicijativom čiji je cilj povećati svjetske stope dojenja.

U izvještaju pod nazivom Svjetska bodovna kartica dojenja (Global Breastfeeding Scorecard), u kojem se analiziraju 194 zemlje, navodi se da se samo 40 posto djece mlađe od šest mjeseci hrani isključivo majčinim mlijekom (bez dohrane), a samo 23 zemlje imaju stopu hranjenja isključivo majčinim mlijekom iznad 60 posto, saopćeno je iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).



Dokazano je da dojenje ima kognitivne i zdravstvene koristi i za bebe i za majke.



Posebno je važno tokom prvih šest mjeseci jer sprječava pojavu dijareje i upale pluća, dva najčešća uzroka smrti beba.



Kod majki koje doje umanjen je rizik nastanka raka jajnika i dojke, dva najčešća uzroka smrti žena.



"Dojenje bebama daje najbolju moguću polaznu tačku u životu. Majčino mlijeko ima funkciju bebine prve vakcine, koja štiti bebe od potencijalno smrtonosnih bolesti i pruža im svu ishranu koja im je potrebna da prežive i napreduju", smatra doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor WHO-a.



Ovaj izvještaj je objavljen na početku Svjetske sedmice dojenja zajedno s novom analizom koja pokazuje da je potrebna godišnja investicija od samo 4,70 dolara po novorođenčetu kako bi se do 2025. godine povećala globalna stopa hranjenja beba do šest mjeseci isključivo majčinim mlijekom na 50 posto.



U brošuri "Nurturing the Health and Wealth of Nations: The Investment Case for Breastfeeding" (Njegovanje zdravlja i blagostanja nacija: Ulaganje u dojenje) se navodi da bi ispunjavanje ovog cilja moglo spasiti živote 520.000 djece mlađe od pet godina i potencijalno značiti 300 milijardi dolara ekonomske koristi tokom deset godina kao rezultat smanjenja bolesti i troškova zdravstvene njege, te povećane produktivnosti.



U publikaciji se kaže da u pet najvećih ekonomija u razvoju: Kini, Indiji, Indoneziji, Meksiku i Nigeriji, nedostatak investicija u dojenje rezultira smrću oko 236.000 djece godišnje i ekonomskim gubicima od 119 milijardi dolara.



Globalno, investicije u dojenje su preniske, ocjenjuje se u izvještaju.



Svake godine vlasti u zemljama s nižim ili srednjim prihodima potroše oko 250 miliona dolara na promoviranje dojenja, dok donatori daju dodatnih samo 85 miliona.



Zemlje koje su postigle stopu hranjenja isključivo majčinim mlijekom iznad 60 posto su: Bolivija, Burundi, Zelenortska Ostrva, Kambodža, Sjeverna Koreja, Eritreja, Kenija, Kiribati, Lesoto, Malavi, Mikroneziia, Nauru, Nepal, Peru, Ruanda, Sao Tome i Principe, Solomonska Ostrva, Šri Lanka, Svaziland, Istočni Timor, Uganda, Vanuatu i Zambija.