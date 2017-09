Teretane su pune bakterija koje izazivaju različite infekcije

Odlazak u teretanu ima velike beneficije za vaše zdravlje, ali rijetko ko od nas pomisli na milion bakterija koje se nalaze na utezima, spravama i prostirkama za jogu. Fitness centri su "plodno tlo" za bakterije koje uzrokuju teške infekcije.

Odlazak u teretanu ima velike beneficije za vaše zdravlje, ali rijetko ko od nas pomisli na milion bakterija koje se nalaze na utezima, spravama i prostirkama za jogu. Fitness centri su "plodno tlo" za bakterije koje uzrokuju teške infekcije.

Ljekari savjetuju kako da izbjegnete zaraze koje mogu biti vrlo ozbiljne.



1. Držite ruke podalje od drugih

Dermatolog Arasha Akhavan kazao je da je staphylococcus koji može dovesti do MRSA-e najveća prijetnja osobama koje idu u zajedničke teretane. Lako se prenosi, posebno preko znoja. Ova bakterija živi u jednoj trećini populacije, ali je većinom bezopasna. Ali ako se zarazite putem rane na koži, ova zaraza može biti smrtonosna.



2. Uvijek nosite svoje prostirke za jogu

Prostirke su plodno tlo za bakterije, zbog toga se savjetuje da nosite svoju prostirku i peškir. Korištenje zajedničkih prostirki vodi do gljivične infekcije, lišajeva i stvaranja krasti na koži.



3. Nosite papuče kada se tuširate i presvlačite

Tuševi i svlačionice u salama su potencijalno tlo za stvaranje bradavica. Ovo ne znači da se ne trebate tuširati, već da trebate imati adekvatnu obuću kada to radite. Također, što manje dodirujte pločice golom kožom.



4. Ne koristite džakuzije i saune

Najbolje je da izbjegavate vlažne prostorije među kojima su i sauna i džakuzi. Oni su izvor folikulitisa koji izaziva svrab. Ako se proširi po cijelom tijelu, pacijent mora leći u bolnicu i piti antibiotike.



5. Dezinfikujte svu opremu prije nego je dodirnete

Rinovirusi, koji su odgovorni za većinu prehlada, mogu se naći u skoro pola sprava koje zahtijevaju kontakt s rukama, a koje nisu dovoljno očišćene. Zbog toga očistite sve površine koje trebate dodirnuti rukom kako biste vježbali.



U velikom broju fitness centara postoje dezinfeskcione tekućine u blizini sprava koje pomažu u sprečavnaju širenja virusa.